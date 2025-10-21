Barcelona vs Olympiacos: A qué hora y dónde ver el partido por la Champions League

El conjunto azulgrana recibe al Olympiacos por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Revisa el horario y las opciones para ver el partido en Chile.

La Champions League vuelve esta semana con varios duelos claves por la tercera fecha de la fase de grupos. Uno de los más destacados será el que disputen Barcelona y Olympiacos, en un cruce que enfrentará a los catalanes con la escuadra griega en el Estadio Olímpico de Montjuic.

El equipo dirigido por Hansi Flick buscará su segundo triunfo en el certamen, tras caer en la jornada anterior frente al Paris Saint-Germain.

En tanto, Olympiacos intentará sumar sus primeros puntos para mantenerse en la pelea dentro del grupo.

🕐 ¿A qué hora juegan Barcelona vs. Olympiacos?

El partido entre Barcelona y Olympiacos se disputará este martes 21 de octubre a las 13:45 horas de Chile.

📺 ¿Dónde ver el partido?

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará disponible en streaming a través de la plataforma Disney+.