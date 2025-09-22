Balón de Oro 2025: Horarios, transmisión y los favoritos para la gala en París

La ceremonia se realizará este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet. Lamine Yamal encabeza la lista de candidatos, junto a Dembélé y Vitinha, mientras que Aitana Bonmatí lidera la nómina femenina.

El fútbol mundial vivirá este lunes 22 de septiembre una de sus noches más esperadas con la entrega del Balón de Oro 2025.

La gala, organizada por France Football y la UEFA, tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París, escenario habitual de la premiación que distingue a las máximas figuras de la temporada 2024-2025.

El galardón se decide mediante el voto de periodistas especializados: 100 representantes para la categoría masculina y 50 para la femenina. Cada jurado elige a 10 futbolistas, considerando tres criterios: rendimiento individual, logros colectivos y fair play dentro y fuera de la cancha.

Entre los favoritos al Balón de Oro masculino destaca Lamine Yamal (Barcelona), quien compite con Ousmane Dembélé y Vitinha, ambos del PSG. En el apartado femenino, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas (Barcelona) lideran las nominaciones, junto a Caroline Graham Hansen y Barbra Banda.

La ceremonia también entregará otros premios: el Kopa (mejor joven), el Yashin (mejor arquero/a), el Gerd Müller (máximo goleador), el Johan Cruyff (mejor entrenador/a) y el galardón al Club del Año en ambas ramas. Gianluigi Donnarumma, campeón de Champions con el PSG, aparece como favorito al Trofeo Yashin.

La premiación comenzará a las 16:00 horas de Chile y será transmitida por Claro Sports y ESPN. En streaming, estará disponible a través de Pluto TV, el canal oficial de YouTube de Claro Sports y la plataforma Disney+.