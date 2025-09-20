Balón de Oro 2025: Nominados, premiaciones y a qué hora y dónde ver la ceremonia

Los premios se deciden basándose en tres aspectos: actuaciones individuales, carácter decisivo o impacto, actuaciones y logros del equipo y clase y juego limpio.

(CNN Español) — El Balón de Oro de la revista France Football en colaboración con la UEFA premiará a los mejores futbolistas de la temporada 2024-2025 mediante distintas categorías.

La edición de este año tendrá tres nuevas categorías: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

El premio Balón de Oro es el máximo reconocimiento que un futbolista pueda recibir en el ambiente del deporte más popular a nivel mundial. Esta distinción se entrega desde 1956, en un principio solo se reconocía a jugadores europeos, por eso leyendas latinoamericanas como Pelé y Diego Armando Maradona nunca lo ganaron.

La 69° edición de la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París este lunes 22 de septiembre.

Y será presentada por la leyenda del fútbol neerlandés y antiguo ganador del premio, Ruud Gullit, junto con la periodista británica Kate Scott.

Los premios se deciden basándose en tres aspectos: actuaciones individuales, carácter decisivo o impacto, actuaciones y logros del equipo y clase y juego limpio.

Horarios y dónde ver la premiación del Balón de Oro

La gala dará inicio aproximadamente a 17:00 horas de este lunes 22 de septiembre.

En Chile, será transmitido por el plan Premium de Disney+ y por Claro Sports, según informó la UEFA.

En España será transmitido por MAX y Movistar+. En México, tendrá un horario de las 14:00 hora de la Ciudad de México y se podrá ver en TNT Sports, mientras que en Argentina dará comienzo a las 17:00 horas por la misma plataforma de TNT Sports. En Estados Unidos, iniciará a las 16:00 hora de Miami, y lo transmitirá CBS Sports.

¿Qué premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?