Balón de Oro 2025: France Football revela a los nominados y suma nuevas categorías femeninas

La ceremonia se realizará en París el 22 de septiembre. Por primera vez, se entregarán versiones femeninas de los trofeos Kopa, Yashin y Gerd Müller.

France Football comenzó este jueves a revelar de forma paulatina a los 30 nominados al Balón de Oro 2025, premio que distingue al mejor futbolista de la temporada 2024/25.

La gala, que se celebrará el próximo lunes 22 de septiembre en París, incluirá un total de 13 galardones. Entre ellos destacan, además del Balón de Oro masculino y femenino, los premios Kopa (mejor jugador joven), Yashin (mejor arquero) y Gerd Müller (máximo goleador), que este año tendrán por primera vez versiones para fútbol femenino.

También se entregarán los premios Johan Cruyff a los mejores entrenadores, al mejor club masculino y femenino, y el trofeo Sócrates, que reconoce la labor social de jugadores y jugadoras.

En la edición 2024, Rodri y Aitana Bonmatí se llevaron los Balones de Oro, mientras que Lamine Yamal, Emiliano “Dibu” Martínez y Harry Kane destacaron en las otras categorías.

La ceremonia será transmitida en vivo a través del plan premium de Disney+.