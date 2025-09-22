Balón de oro 2025: La hazaña de Ousmane Dembélé y la consagración de Aitana Bonmatí

El futbolista francés Ousmane Dembélé se coronó con el Balón de Oro Masculino, siendo una pieza clave para que el Paris Saint-Germain conquistara, por primera vez en su historia, la UEFA Champions League. Por su parte, la española Aitana Bonmatí ganó por tercera vez el Balón de Oro Femenino.

(CNN En Español) — El Balón de Oro es una distinción individual, que se otorga al mejor futbolista de la última temporada. Sin embargo, los clubes para los cuales compite el ganador suelen tomarlo como un motivo de orgullo. No es para menos. Tener al mejor jugador del mundo es un privilegio único, y suele ir acompañado (sobre todo en estos tiempos) de trofeos colectivos.

Si bien el primer Balón de Oro se entregó en 1956 (las mujeres debieron esperar hasta 2018 para recibir el galardón), el nuevo milenio marcó la tendencia histórica del premio, cortesía, claro, de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos futbolistas más ganadores de esta distinción, con ocho y cinco, respectivamente.

Precisamente, el argentino y el portugués han llevado a que el FC Barcelona y el Real Madrid sean los dos clubes más “ganadores” del Balón de Oro, ambos empatando en el primer puesto con 12.

Claro que hubo historia antes, y en el caso del Madrid también después, que ellos, pero Messi y Ronaldo explican el dominio de estos dos clubes españoles en este listado.

El astro argentino explica seis (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019) de los 12 que pueden adjudicársele al FC Barcelona, en una lista que completan Luis Suárez Miramontes (1960), Johan Cruyff (1973 y 1974), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999) y Ronaldinho (2005). Tras su salida al PSG, los culés no han vuelto a aparecer en este listado de ganadores.

En el caso del “Merengue”, el galáctico portugués aportó cuatro (2013, 2014, 2016 y 2017) de esos 12. El resto se dividen entre Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959), Raymond Kopa (1958), Luis Figo (2000), el brasileño Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006), Luka Modric (2018) y Karim Benzema (2022).

Todos los premios de la gala

Lamine Yamal (Barcelona) – Mejor jugador joven

Vicky López (Barcelona) – Mejor jugadora joven

Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra) – Mejor entrenadora

Luis Enrique (PSG) – Mejor entrenador

Hannah Hampton (Chelsea) – Mejor arquera

Gianluigi Donnarumma (Manchester City, aunque cuenta su año con PSG) – Mejor arquero

Viktor Gyökeres – Mejor goleador

Ewa Pajor – Mejor goleadora

Arsenal (Inglaterra) – Mejor club femenino

PSG (Francia) – Mejor club masculino

Aitana Bonmatí (Barcelona) – Balón de Oro femenino

Ousmane Dembélé (PSG) – Balón de Oro masculino

Francia iguala a Argentina en el Balón de Oro

Dembélé le dio a Francia su octavo Balón de Oro, siendo el sexto futbolista distinto de esa nacionalidad. Los otros fueron Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

En el caso de Argentina, los ocho fueron conseguidos por Lionel Messi.

Dembélé y su historia de “revancha”

Fue resistido por muchos durante su paso por el Barcelona, donde muchos no lo recuerdan por los goles o asistencias, sino por aquel gol fallado ante el Liverpool en una fatídica serie de semifinales de Liga de Campeones.

También quedó en el centro de la tormenta cuando fue sustituido en el primer tiempo de la final de la Copa del Mundo de 2022 ante Argentina, con su selección perdiendo 2 a 0.

Tras un inicio difícil con Luis Enrique, el “Mosquito” se reconvirtió, llevó a PSG a ganar casi todo lo que jugó y este lunes llegó a la cima individual, al ganar por primera vez el Balón de Oro.

La carrera de Dembélé, Balón de Oro 2025

Stade Rennais (Francia)

29 partidos

12 goles

5 asistencias

Borussia Dortmund (Alemania)

50 partidos

10 goles

21 asistencias

Barcelona (España)

185 partidos

40 goles

41 asistencias

Paris Saint-Germain (Francia)

99 partidos

43 goles

32 asistencias

El francés jugó 59 partidos, anotó 33 goles y dio 13 asistencias, además fue fundamental para que el Paris Saint-Germain ganara su primera UEFA Champions League de la historia.

Dembélé corona una temporada fantástica

El delantero del PSG se convirtió en el emblema de Paris Saint-Germain tras la partida de Mbappé y, bajo las órdenes de Luis Enrique, lo ganó casi todo:

Liga de Francia

Copa de Francia

Liga de Campeones

Supercopa de Francia

Balón de Oro

Le quedará esa espina por la final perdida en el Mundial de Clubes ante el Chelsea de Inglaterra.

Aitana Bonmatí gana otra vez el Balón de Oro

Es la tercera vez que la futbolista del Barcelona gana el premio. Sorpresa para muchos, por la gran temporada que tuvieron las inglesas que jugaron para el Arsenal y la selección de Inglaterra en la Eurocopa.

El reinado de Bonmatí

La futbolista del FC Barcelona y la selección de España es la única en el mundo en obtener tres veces el Balón de Oro. Y los ganó de forma consecutiva: 2023, 2024 y 2025.

Es, además, el quinto premio consecutivo a la mejor jugadora que recibe una futbolista del Barcelona.