La curva Tamburello en el Gran Premio de San Marino en Imola, Italia, será recordada por siempre por los fanáticos de la Fórmula 1 y de Ayrton Senna por ser el lugar donde falleció el famoso piloto brasileño. Hoy, fotógrafos, aficionados, coleccionistas y expilotos chilenos recuerdan cómo siguieron los pasos y cómo se relacionaron con el triple campeón de la F1 antes de su trágico accidente. “Uno quisiera que esa noticia nunca hubiese sucedido porque era tu ídolo, tu referencia. Prácticamente, me quedé sin referente en la Fórmula 1, me sigue gustando, pero no sigo a un piloto tanto como seguí a Ayrton Senna”, dice Roberto López, editor de TNT Sports.