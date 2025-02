Audax Italiano se pronuncia sobre el caso de Ignacio Jeraldino tras la notificación por Ley Karin

El plantel confirmó la notificación de la DT por la denuncia del delantero contra el equipo. Además, señalaron que Jeraldino lleva varios días entrenando con ellos.

Durante esta semana, se dio a conocer que la Dirección del Trabajo (DT) notificó al Audax Italiano debido a una denuncia presentada bajo la Ley Karin por parte del delantero Ignacio Jeraldino, quien acusó ser apartado de los partidos.

Según su relato en Los Tenores de Radio ADN, Jeraldino explicó: “Rechacé la oferta de Banfield porque me querían quitar el 50% de mi pase. Al volver de España, vendí la otra mitad al club, que pensaba que era el de antes, más familiar y donde se respetaba más al jugador. Quise reencontrarme con el fútbol, pero ahora me querían quitar la mitad de mi pase y ahí se pudrió todo”.

Lee también:Dirección del Trabajo notifica a Audax Italiano por Ley Karin en el caso del futbolista Jeraldino

Además, comentó que la situación le ha afectado mentalmente. “De una, el dueño me dice que no voy a jugar en todo el año, que no estaré citado y que no jugaré los amistosos tampoco. Según él, por mi actitud”, detalló.

La respuesta del Audax Italiano

Consultado por El Deportivo de La Tercera, el plantel aclaró que recibieron esta notificación y comentaron que el futbolista lleva algunos días entrenando con normalidad junto a sus compañeros. Además, descartaron haber discriminado al jugador.