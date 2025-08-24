Aryna Sabalenka derrotó a Rebeka Masarova y pasó la primera ronda del US Open

La bielorrusa, número 1 del mundo, busca revalidar el título obtenido en la edición 2024 del torneo

(EFE) – La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, superó este domingo a la suiza Rebeka Masarova en su estreno en esta edición del US Open.

Sabalenka, que defiende el título conquistado en 2024, derrotó a Masarova (108°) por 7-5 y 6-1 en una hora y 21 minutos de partido.

La bielorrusa empezó algo fría, cediendo un juego a la suiza, pero reaccionó con dos ‘breaks’ para llevarse el primer set por 7-5. La bielorrusa dominó la segunda manga, y logró los cinco primeros juegos con dos quiebres para el 6-1.

En la segunda ronda, Sabalenka se medirá con la rusa Polina Kudermetova (67°).

La bielorrusa debe alcanzar al menos la ronda de cuartos de final para conservar el número 1 del mundo ante la presión de la polaca Iga Świątek, actual número 2.

El US Open, último Grand Slam del año, comenzó este domingo y se jugará hasta el 7 de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.