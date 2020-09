La llegada de Arturo Vidal a la ciudad de Milán parece ser sólo cuestión de horas. Así, al menos, informó desde Italia La Gazzetta dello Sport, medio que señaló que el chileno aceptó renunciar a su último año de contrato con el Barça para fichar por el Inter.

Por su parte, otro matutino deportivo, el Corriere dello Sport, afirmó que el cuadro neroazurro quiere cerrar cuanto antes la incorporación de Vidal, por lo que la señal del jugador al no cobrar la ficha su actual club era más que esclarecedora, dejándolo libre de actuar.

En tanto, Fernando Felicevich, representante del volante de La Roja, este lunes trabajó con la dirigencia del Barcelona para allanar el camino de Vidal al Inter, algo que podría darse a conocer este mismo martes.

Precisamente, hoy es el día que se autoimpuso el club catalán para definir la salida del chileno. Una vez sellado el acuerdo, el Inter de Milán podría anunciar oficialmente al “Rey”, tras el preacuerdo que ya tenían y lo llevaría de vuelta a Italia, al menos hasta 2022.

La traba que quedaba por definir era la parte del dinero que le correspondía por contrato al nacional. Fue así que con la intención de no ir a la pelea con el Barcelona, similar a lo de Lionel Messi, pero con la opción de salir al no tener una cláusula de recesión, decidieron no recibir el dinero a cambio de la libertad de acción.

Por toda la información en torno a Vidal, solo serían algunas horas las que lo separan de ser el nuevo refuerzo del Inter y jugar nuevamente bajo las órdenes de Antonio Conte, técnico con el que supo ganar tres “escudetos” en su paso por Juventus entre 2011 y 2015.