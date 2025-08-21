Arturo Vidal reacciona a trágica jornada en Avellaneda: “El fútbol no puede seguir así”

El volante se manifestó en redes sociales sobre lo ocurrido la noche de este miércoles en Argentina.

Este jueves, Arturo Vidal se refirió a los hechos de violencia que obligaron a cancelar el partido por los octavos de final entre el club Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

En su cuenta de X (ex Twitter), el bicampeón de América con La Roja y emblema de Colo Colo dijo sentir “vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así”.

El volante también aprovechó de enviar “fuerza a todos los hinchas y sus familias”. “Espero todos puedan volver a casa”, añadió en la publicación, que ya acumula miles de reacciones.

Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así 🙏🏻🙏🏻😔

Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero todos puedan volver a casa 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/GyPjYHKUr9 — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 21, 2025

¿Qué pasó en Argentina?

El partido entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda fue suspendido en el minuto 48, cuando fanáticos azules situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar objetos hacia la parte baja, donde estaban hinchas del ‘Rojo’.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados del club chileno, que fueron violentamente atacados.

Las autoridades chilenas informaron la mañana de este jueves que hubo un total de 19 heridos, uno de ellos con riesgo vital, además de más de 90 ciudadanos detenidos en Buenos Aires.