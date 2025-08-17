“Juega con lag”: La jugada de Arturo Vidal que generó críticas tras la derrota de Colo Colo ante la UC

Una acción fallida del mediocampista en el clásico universitario se viralizó en redes sociales y acumuló miles de comentarios que cuestionaron su nivel actual.

El clásico universitario entre Colo Colo y Universidad Católica, que terminó 4-1 a favor de la UC, dejó una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y tuvo como protagonista a Arturo Vidal.

No se trató de su reemplazo, momento en que recibió algunas pifias desde las gradas, sino de una jugada en el área rival: Tras un centro desde la izquierda y un rechazo de la defensa cruzada, el mediocampista realizó un movimiento para conectar el balón, pero falló en el intento.

Lo que quedó fue Vidal pateando el aire, algo que fue comparado en redes sociales con lo que pasa en juegos de futbol como Rematch y FIFA cuando la conexión no es buena y la latencia es alta.

El registro superó las 70 mil reproducciones y dio pie a una ola de comentarios críticos hacia el volante albo. “Que mal está no saber retirarse a tiempo”, “lo que fue el mejor volante mixto del mundo, ahora parece jugador de primera B”, “que lamentable ver a Vidal así, un completo ex jugador” y “debía retirarse a tiempo, es un ídolo”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la publicación.

Tras el partido, Vidal usó su cuenta de Instagram para expresar su autocrítica: “Vergüenza es poco para explicar lo que siento en estos momentos. Seguiremos trabajando y luchando hasta el final. Gracias por todo gente y perdón”.