(TNT Sports) — Como ya se había manifestado días anteriores, Fernando De Paul se transformó en el primer refuerzo de Colo Colo de cara a la temporada 2023. Este es el cuarto equipo que el arquero defiende en el fútbol chileno, el primero de ellos fue San Luis de Quillota, después la Universidad de Chile y Everton, elenco al cual defendió en el 2022.

El “Tuto” ya fue presentado en el Estadio Monumental y ya entregó sus primeras declaraciones como jugador del Cacique: “Muy contento e ilusionado con este nuevo desafío. Tenía muchas ganas de venir y entrenar, ya pude estar con mis compañeros y me recibieron de muy buena manera“.

Además, el portero no escondió su pasado en el elenco universitario y es algo que tiene controlado: “Se va a hablar, lo sé. Yo me preocupo de rendir y hablar dentro de la cancha, para eso me contratan y confiaron en mi. Espero devolver esa confianza a través del juego”, manifestó el golero argentino nacionalizado chileno.

⚪️⚫️ 𝐃𝐞 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐲𝐚 𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐜𝐢𝐪𝐮𝐞! El arquero Fernando de Paul selló su vínculo con Colo-Colo por 2 temporadas. pic.twitter.com/JcA7GLvKlM — Colo-Colo (@ColoColo) November 14, 2022

Planificación 2023

Por otro lado, tanto Alfredo Stöhwing y Daniel Morón detallaron que ya están planificando el plantel para el 2023: “Estamos en trabajo de renovaciones y contrataciones. De aquí al tiempo que nos queda esperamos satisfacer las necesidades de nuestro técnico“, manifestó en primera instancia el director deportivo.

“Queremos que todos, o casi todos, se queden con nosotros. Todas las conversaciones de renovación van por buen camino y esperamos pronto tener novedades sobre eso”, cerró el presidente de Blanco y Negro. Colo Colo se enfrentará este miércoles 16 de noviembre a las 21:00 al Real Betis de Manuel Pellegrini en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

