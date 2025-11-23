Deportes universidad de chile

Apedrean bus de Universidad de Chile en Rancagua antes de su duelo contra O’Higgins

Por CNN Chile

23.11.2025 / 14:42

El equipo azul sufrió daños en su vehículo y fue perturbado con fuegos artificiales en el hotel de concentración, en una situación que altera su preparación para un partido clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Universidad de Chile vivió una noche complicada en Rancagua, previo a su enfrentamiento con O’Higgins, programado para este domingo a las 18:00 horas en el estadio El Teniente, correspondiente a la fecha 28 de la Liga de Primera División.

El bus que transportaba al plantel fue apedreado en el estacionamiento del hotel donde el equipo se encontraba concentrado, resultando con daños en el parabrisas principal.

Paralelamente, entre las 03:00 y 04:00 horas de la madrugada, desconocidos lanzaron fuegos artificiales frente al recinto, interrumpiendo el descanso de los jugadores.

Desde la institución confirmaron los incidentes y calificaron la situación como un hecho “lamentable”, subrayando que se encuentran tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad del plantel antes del crucial encuentro que puede definir sus posibilidades de acceder a la Copa Libertadores 2026.

