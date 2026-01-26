ANFP informa sanción a hinchas de la U por lienzos y uso de elementos pirotécnicos en partido contra Coquimbo

El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un castigo sobre 3.327 asistentes del partido.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió aplicar una sanción a hinchas de Universidad de Chile por el uso de lienzos y elementos pirotécnicos en el partido del pasado 2 de diciembre ante Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

Durante esa jornada, seguidores del conjunto azul instalaron lienzos no autorizados en el sector galería norte.

Además, se constató la “interrupción del partido en dos ocasiones y reiterada utilización de elementos pirotécnicos“, de acuerdo a la ANFP.

“El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un castigo a una fracción de la parcialidad de Universidad de Chile por los hechos ocurridos en el partido contra Coquimbo Unido, el 2 de diciembre pasado, en el Estadio Santa Laura”, indica el comunicado.

Y se añade que “el organismo sancionó con un partido a todos los asistentes que fueron validados ese día en la galería norte del recinto de Independencia. Con esta medida, 3.327 espectadores no podrán asistir al partido del próximo viernes 30 de enero contra Audax Italiano”.

A continuación, la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP: