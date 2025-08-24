Alianza Lima advierte a Conmebol que posible fallo a favor de Universidad de Chile sentaría precedente peligroso

El club peruano, que espera conocer su rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana, expresó su preocupación por posibles fallos que podrían incentivar la violencia en el fútbol.

Alianza Lima se encuentra a la espera del fallo de la Confederación Sudamericana de Fútbol que definirá su próximo rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras manifestó su postura respecto a los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú y principal acreedor del club, calificó los hechos de violencia como algo que “enluta al fútbol a nivel mundial”. El directivo advirtió sobre el peligroso precedente que podría establecer la Conmebol si asignaba los puntos a Universidad de Chile por los incidentes.

Preocupación por precedente peligroso

Zúñiga explicó que “si se le dan los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible porque implicaría que yo mañana gane de local y en el segundo encuentro genero actos de violencia para poder pasar”. El representante aliancista enfatizó que, aunque acatarán cualquier decisión, su club prefería la opción deportiva.

Según reportó T13, el directivo recordó que Alianza Lima mantenía interés en enfrentar a la Universidad de Chile por una “revancha histórica” tras un partido con “final cuestionable” en la Copa Libertadores 2010. El equipo peruano alcanzó los cuartos de final de la Sudamericana tras eliminar a la Universidad Católica de Ecuador, logrando por primera vez que un club peruano ganara en territorio ecuatoriano.

Mientras la Conmebol analiza las sanciones correspondientes tras los graves incidentes que incluyeron linchamientos a hinchas chilenos, Alianza Lima espera conocer su destino en el torneo internacional donde mantiene una campaña destacada con 16 partidos internacionales y 7 victorias.