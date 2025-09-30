Tabilo sigue encendido: clasifica al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái

El chileno venció al francés Harold Mayot en la qualy y aseguró su presencia en el torneo asiático, extendiendo a 13 triunfos en 15 partidos su gran racha en la gira por Asia.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) aseguró este martes su presencia en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái, tras superar la fase clasificatoria con una sólida victoria sobre el francés Harold Mayot (150°).

El nacional se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y 25 minutos de juego. En el primer set quebró en el octavo game y cerró con su servicio, salvando dos oportunidades de ruptura.

En el segundo parcial aprovechó un quiebre de entrada y mantuvo la ventaja hasta sellar el triunfo.

Con este resultado, Tabilo extiende su positivo momento en la gira asiática: suma 13 triunfos y solo dos derrotas, contabilizando su paso por el Challenger de Guangzhou (finalista), el título en el ATP 250 de Chengdú, su paso por Tokio y ahora Shanghái.

El zurdo de 27 años deberá esperar la definición de la qualy para conocer a su primer rival en el cuadro principal del prestigioso torneo chino, uno de los más relevantes del circuito.