Alejandro Tabilo dio vuelta el partido y avanzó a la semifinal del ATP 250 de Chengdú

El chileno se medirá ante Brandon Nakashima para el pase a la final del torneo.

Alejandro Tabilo (112°) sigue avanzando en el ATP 250 de Chengdú.

El chileno logró doblegar al australiano Christopher O’Conell (103°) en un partido que terminó por 4-6, 7-5 y 6-2.

Con ello, “Jano” se convierte en semifinalista del torneo que se disputa en China.

Su rival para la semi será el estadounidense Brandon Nakashima, quien derrotó a su compatriota Marcos Giron.

El encuentro será la madrugada de este lunes en la cancha central.

Pero eso no es todo. Con este triunfo alcanza su octava semifinal en torneos ATP y vuelve al top 100 del Ranking ATP.