Alejandro Tabilo ya tiene horario para su debut en el Masters 1000 de Shanghai

El número uno de Chile enfrentará al estadounidense Marcos Giron en primera ronda, luego de superar con éxito la qualy del torneo asiático.

Alejandro Tabilo continúa firme en su gira asiática. Tras superar nuevamente una fase clasificatoria —tal como lo hizo semanas atrás en Chengdu— el número uno de Chile selló su ingreso al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai, uno de los torneos más importantes del circuito.

El actual 72° del mundo debutará ante el estadounidense Marcos Giron (48°), a quien ya derrotó en su único enfrentamiento previo, disputado en la qualy del Masters 1000 de Madrid en 2022.

El partido fue programado para este jueves 2 de agosto en el tercer turno del Grandstand, la segunda pista en relevancia del torneo. Considerando la diferencia horaria con Chile, el duelo debería comenzar cerca de las 05:30 horas.

La transmisión televisiva dependerá de la programación de ESPN, aunque el encuentro estará asegurado en Disney+ a través de su señal online.