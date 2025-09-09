Alcaraz alcanza 6 Grand Slams a los 22 años: Supera a Federer, Nadal y Djokovic a la misma edad

El español sumó su segundo US Open y ya acumula seis grandes en su carrera, más que las leyendas del tenis cuando tenían su misma edad. Solo Bjorn Borg lo supera en precocidad.

Carlos Alcaraz volvió a hacer historia en el tenis mundial. El español conquistó este domingo su segundo US Open, al vencer en la final a Jannik Sinner, y llegó a los seis títulos de Grand Slam con apenas 22 años y 135 días.

El palmarés del murciano ya incluye dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025). Un registro que lo coloca por encima de las grandes leyendas del circuito a esa misma edad.

Comparación histórica:

Rafael Nadal: A los 22 años tenía cinco grandes (cuatro Roland Garros y un Wimbledon).

Roger Federer: A esa edad solo había ganado Wimbledon 2003.

Novak Djokovic: Contaba con un título, el Abierto de Australia 2008.

Si bien Djokovic y Federer competían en plena era de dominio de Nadal, los números de Alcaraz marcan un ritmo histórico. Su mayor rival generacional es Jannik Sinner, que ya acumula cuatro grandes con 23 años.

De todas formas, el récord lo mantiene Bjorn Borg, quien a los 22 años y 32 días ya había levantado seis trofeos de Grand Slam (tres Roland Garros y tres Wimbledon). Otros nombres destacados son Mats Wilander, Boris Becker y Pete Sampras con cuatro grandes, y Jimmy Connors con tres.