Este domingo, el Paris Saint Germain (PSG) se enfrentará al Toulouse, marcando el último encuentro del delantero francés Kylian Mbappé con el club.

En una despedida casi histórica, los aficionados del conjunto parisino realizaron un gran mural en honor a la estrella del club, con su rostro destacado.

Mbappé se mostró emocionado y se acercó a los hinchas para agradecerles el enorme gesto realizado por cada uno de los conocidos “ultras”.

Es importante mencionar que Mbappé anunció su salida del club este viernes a través de un emotivo video, donde agradece todos los años vividos en el club de sus amores.

“Son un montón de emociones, muchos años en que tuve la oportunidad y el gran honor de ser un miembro del club más grande de Francia, uno de los mejores en el mundo que me permitió llegar aquí a tener mi primera experiencia en un equipo con un montón de presión, de crecer como jugador, de crecer junto a algunos de los mejores en la historia”, manifestó en su video despedida.

Aunque aún no se sabe a dónde irá el francés después del término de la temporada, el analista futbolístico destacado por su información sobre el fútbol internacional, Fabrizio Romano, anunció que Mbappé tiene un acuerdo firmado con el Real Madrid desde febrero de este año.

⚪️🇫🇷 Real Madrid and Kylian Mbappé, all set to happen since February…

…and here we go, coming soon. ⏳🐢 pic.twitter.com/WbelHjIZL2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024