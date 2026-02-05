Zayn anuncia concierto en Chile: Revisa fecha, lugar y precios de entradas

El exintegrante de One Direction debutará como solista en Chile con un concierto mundial en el que promocionará su nuevo álbum KONNAKOL.

A través de sus redes sociales, Zayn Malik anunció los países que visitará y entre ellos se encuentra Chile. El artista realizará una única fecha en el país, en la que promocionará su nuevo álbum KONNAKOL.

En total, el cantante británico contempla 31 fechas para su World Tour y no solo visitará Reino Unido y Estados Unidos, sino que también sumó presentaciones para sus fanáticas de Latinoamérica en México, Brasil, Argentina, Perú y Chile.

La gira mundial tiene como propósito promocionar su nuevo álbum pop, que se estrenará el 17 de abril de este año y que ya se encuentra disponible para reserva. Este lanzamiento musical es esperado con gran expectativa por sus fanáticas y contará con un primer sencillo titulado “Die For Me”, el cual será lanzado este viernes 6 de febrero.

Fecha y lugar del concierto

La gira mundial comenzará el 12 de mayo de 2026 en su país natal, Manchester, Reino Unido. Posteriormente, el artista llegará a Chile el 2 de octubre y su tour mundial “Konnakol” se realizará en el Movistar Arena, a las 21:00 horas.

El recital será producido por DG Medios y la venta de entradas se realizará a través de Punto Ticket. La venta general de entradas comenzará el 13 de febrero, a las 10:00 horas.

¿Cuánto costarán las entradas?

En total, habrá nueve tipos de entradas para el concierto, con los siguientes precios:

Platea Zafiro: $178.627 sin descuento y $148.287 con descuento del 20 %.

sin descuento y con descuento del 20 %. Platea Royal: $160.376 sin descuento y $133.136 con descuento del 20 %.

sin descuento y con descuento del 20 %. Cancha Frontal: $117.393 sin descuento y $97.457 con descuento del 20 %.

sin descuento y con descuento del 20 %. Platea Baja: $101.501 sin descuento y $84.261 con descuento del 20 %.

sin descuento y con descuento del 20 %. Cancha General: C $81.483 sin descuento y $67.643 con descuento del 20 %.

C sin descuento y con descuento del 20 %. Platea Alta: $66.176 sin descuento y $54.936 con descuento del 20 %.

sin descuento y con descuento del 20 %. Tribuna: $54.401 sin descuento y $45.161 con descuento del 20 %.

sin descuento y con descuento del 20 %. Movilidad reducida: $54.401 sin descuento y $45.161 con descuento del 20 %.

sin descuento y con descuento del 20 %. Acompañante movilidad reducida: $54.401 sin descuento y $45.161 con descuento del 20 %.

¿Cuándo será la preventa?

La preventa de entradas se realizará el 11 de febrero, a las 10:00 horas, y podrán acceder a ella los clientes de Banco Santander, quienes obtendrán un 20% de descuento.

Para acceder al descuento de Banco Santander, será necesario ingresar los primeros seis dígitos de la tarjeta y efectuar el pago con ella. En caso de no cumplir con estos requisitos, Punto Ticket no aceptará la compra.

En total, se venderán 6.196 entradas y Punto Ticket informó que habrá un máximo de cuatro boletos por compra a través de su sitio web.