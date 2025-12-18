Prime Video presenta el primer tráiler de “Young Sherlock”, la nueva serie de misterio de Guy Ritchie

Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin y dirigida por Guy Ritchie, la serie debutará con ocho episodios en marzo de 2026. La historia explora los años formativos del ícono de la deducción en una versión cruda, sin filtros y con una conspiración internacional.

Prime Video estrenó el tráiler oficial de Young Sherlock, la serie de misterio producida por Guy Ritchie que revela los primeros pasos del legendario detective antes de convertirse en el ícono de Baker Street.

La plataforma confirmó que la producción llegará con sus ocho capítulos completos el 4 de marzo de 2026, disponibles en todo el mundo para suscriptores.

En el avance se ve a Sherlock Holmes como un joven rebelde de 19 años, todavía lejos del refinamiento que lo caracterizará en el canon literario, y atrapado en un asesinato que pone en riesgo su propia libertad.

Este caso desencadena una conspiración de alcance global que lo empuja a explorar rincones de Europa y desafiar sus propios límites como investigador.

La serie, basada en la saga de libros sobre la juventud del detective creada por Andy Lane, apuesta por un tono dinámico que mezcla misterio, acción histórica y desarrollo de personaje.

Los escenarios se ubican principalmente en la Oxford de la década de 1870, con escenas que prometen atmósferas académicas, paisajes europeos y un estilo visual cargado de energía.

El rol central lo interpreta Hero Fiennes Tiffin, quien da vida a un Holmes crudo, audaz y lejos de ser un maestro detective.

A su lado, el elenco cuenta con nombres como Dónal Finn como James Moriarty, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth, entre otros talentos que amplían los matices de esta reinterpretación.

La producción está liderada por Guy Ritchie, director que ya exploró el universo holmesiano con las películas protagonizadas por Robert Downey Jr. y Jude Law.

En esta ocasión, Ritchie dirige los primeros episodios y participa como productor ejecutivo, acompañado por el creador showrunner Matthew Parkhill y un equipo de coproductores que dan forma a esta ambiciosa visión televisiva.

Con un enfoque en los años formativos del detective, Young Sherlock promete enriquecer el legado del personaje con nuevos ángulos narrativos, tensiones juveniles y un misterio que pondrá a prueba su intelecto desde sus primeras investigaciones

Revisa el tráiler a continuación