El caballero de los siete reinos: George R. R. Martin adelanta un nuevo Westeros “más liviano y alegre” que en Game of Thrones

En una entrevista exclusiva compartida por HBO Max con CNN Chile, el autor aseguró que la historia tras "El caballero de los siete reinos" cobró vida con dos personajes que lo empujaron a seguir escribiendo, y adelantó que el tono general será menos oscuro que sus proyectos anteriores.

El universo de Westeros continúa expandiéndose, pero no necesariamente en la misma dirección oscura y trágica que caracterizó a Game of Thrones y House of the Dragon.

Así lo plantea George R. R. Martin, quien reflexiona sobre el origen, los personajes y el tono de la nueva historia que llega a la pantalla de la mano de HBO Max.

En una entrevista compartida por la plataforma de streaming con CNN Chile, el escritor explicó que el proyecto nació de forma orgánica, impulsado por la fuerza de sus protagonistas.

“Simplemente era una historia que realmente parecía estarme saliendo bien. Después cobró vida y tenía a estos dos personajes. Y yo sabía que tenía que escribir más sobre ellos, porque son dos de los mejores personajes que he creado y no se parecen a ningunos otros que hubiese hecho antes”, señala Martin.

El autor reconoce que, pese a su extensa trayectoria, no suele escribir desde la perspectiva infantil, una decisión ligada a su propia biografía.

“No escribo mucho sobre niños, porque no tengo hijos. Pero lo considero necesario, porque yo mismo fui uno alguna vez. Todavía lo recuerdo. Intento rebobinar hacia atrás y recordar lo que sentía en aquellos tiempos”, afirma.

En ese sentido, destaca especialmente la construcción de uno de los personajes centrales: “Poder crear un personaje como Egg y tener la sensación de que lo hice bien, de que salió bien”.

Martin también subraya el contraste entre estos nuevos protagonistas y su propia personalidad. “Y un personaje como Duncan, que también es muy, muy distinto a lo que yo soy.

Pero realmente me gustan mucho los personajes y el tono general de la historia”, comenta. Ese tono, enfatiza, marca una diferencia clara con otras adaptaciones previas de su obra: “Espero sea muy diferente a Game of Thrones o House of the Dragon. Sí, hay personas que mueren, hay duelos con espada, hay traiciones, pasan cosas. Pero el tono general, creo, es más liviano y más alegre que en los otros libros, y eso me gusta”.

El escritor atribuye parte del resultado final al trabajo del equipo creativo y de los actores involucrados. “Y gracias a estos chicos, creo que ha quedado estupenda, y que a la gente de verdad le va a gustar”, concluye.

El desafío de llegar a Westeros desde la actuación

En la misma conversación, Martin recuerda su primer encuentro con uno de los actores del proyecto, Peter Claffey, a quien conoció durante su paso por el equipo original de guionistas de House of the Dragon, liderado por Ryan Condal. “Ahí fue donde te conocí, cuando fui a eso. Él estaba teniendo una enorme cena con todos sus escritores”, rememora.

Claffey, por su parte, detalla un proceso de audición marcado por la presión y la ansiedad.

“El proceso de audición, para mí, es una mezcla. Lo fue… lo es para todo, especialmente hoy en día”, explica.

El actor reconoce que enfrentó las pruebas con una mezcla de admiración y resignación: “Yo ya era súper fan de Game of Thrones desde antes de hacer esto, entonces sabía que era sumamente genial… ‘Okay, comprendo la importancia de estas pruebas y que, probablemente, hay millones, billones y trillones de personas audicionando para esto, así que simplemente haré lo que me piden y me olvidaré de ello’”.

Lejos de disminuir, la tensión aumentó a medida que avanzaba en el proceso.

“Mientras mejor van las cosas, es casi como si… peor se pusieran”, relata. Cada nueva etapa implicaba más expectativas y mayor presión personal, pese a un entorno profesional que describe como acogedor.

“No porque alguien me lo hubiese puesto difícil en absoluto, porque todas las personas a las que conocí fueron adorables conmigo. Yo mismo me hice difícil el trayecto”, confiesa.

El actor también vincula esa ansiedad con su propia carrera. “Desde que empecé a actuar, solo había tenido papeles secundarios… y después llega esto”, recuerda, planteando el desafío de asumir un rol protagónico con una exigencia constante.

Sin embargo, con el paso del tiempo, logró adaptarse al ritmo del rodaje. “Me sorprendí a mí mismo al darme cuenta de que entras en una especie de ‘piloto automático’ y se vuelve más fácil conforme vas avanzando”, concluye.