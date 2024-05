La consonancia musical de Wallows: “Los tres queremos canciones buenas, significativas y fieles a nosotros mismos”

Wallows, la reconocida banda de indie rock proveniente de Los Ángeles, celebró el 24 de mayo el lanzamiento de Model, su tercer álbum de estudio; y sus integrantes Dylan Minnette (27), Braeden Lemasters (28) y Cole Preston (28) compartieron con CNN Magazine su entusiasmo ante esta nueva etapa musical.

A través de 12 pistas —entre las que se incluyen incluye el sencillo Your Apartment, Calling After Me, Bad Dream y A Warning, que ya han capturado la atención tanto de la crítica como de los fans por sus melodías contagiosas y letras profundas—, el último trabajo de los norteamericanos ofrece una paleta de emociones y sonidos. Ellos lo saben, y están orgullosos de ello.

“Es, sin duda, el disco en el que menos ansiedad hemos sentido. El que con mayor seguridad hemos creado, sonora y líricamente; y creo que se debe a que es un poco donde nos encontramos actualmente. Pueden escucharnos madurar y crecer a lo largo de nuestros discos“, sostiene Dylan.

“Creo que es una buena señal que empiecen a ser un poco más optimistas a medida que vamos creciendo”.

Su conexión a largo plazo ha sido fundamental en el proceso creativo. Aunque Dylan y Braeden ya se conocían previamente, los tres se hicieron mejores amigos alrededor de los 11 años de edad, cuando cruzaron caminos en un programa musical de Los Ángeles llamado Join the Band.

Los años pasaron, y la química musical no tardó en transmutar a, también, la artística. En 2017, lanzaron Spring, su EP debut. En 2019, llegó su primer álbum de estudio oficial, Nothing Happens, y Tell me That It’s Over, el segundo, irrumpió en 2022.

Confirman que el núcleo de su éxito está en que se entienden intuitivamente, lo que les permite comunicarse y colaborar con una fluidez que solo puede venir de la familiaridad. Esta conexión se traduce en un espacio de trabajo donde se sienten profundamente cómodos.

“Me acuerdo cuando teníamos 14 años y tocábamos el solo de batería de Moby Dick (Led Zeppelin) y cosas así. Ahora que ha pasado el tiempo, podemos mirar hacia atrás y recordar… Y es, definitivamente, una locura cómo hemos conseguido llegar tan lejos todavía siendo solidarios y amigos. Sin dramas. Nos hemos protegido entre nosotros y a la banda todo este tiempo. No sé por qué o cómo, pero creo que los tres tenemos muy alineados nuestros objetivos y somos muy similares en términos de cómo nos tratamos entre nosotros y cómo tratamos a la gente“, asegura Cole.

Braeden concuerda con él. “Hemos crecido y pasado por muchas cosas juntos. Nos hemos visto de muchas maneras diferentes, con todas las emociones que vienen con eso”, reflexiona. “Nos conocemos desde hace tanto tiempo, que hay una confianza natural y un vínculo que se forma al crecer juntos. Y creo que en la música se muestra que tenemos esa confianza”.

Who were you kissing in the back of your car?

Who’s the one, the one who got away?

Who are you thinking of when you end the day?

—Calling After Me (2024), Wallows