¿Vuelve Fleetwood Mac? El cómplice intercambio entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham que sembró esperanzas en los fans

Stevie Nicks y Lindsey Buckingham no dijeron mucho, pero lo que insinuaron fue suficiente. ¿Podría tratarse de una señal de reunión de la exitosa banda que marcó una era del rock setentero?

(CNN) — Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, dos figuras clave en la historia de Fleetwood Mac, volvieron a encender la emoción entre los seguidores de la banda con un intercambio de publicaciones en sus cuentas de X (antes Twitter) durante la mañana del jueves.

Ambos músicos compartieron fragmentos de la canción Frozen Love, tema de su álbum conjunto Buckingham Nicks de 1973, el único que lanzaron antes de unirse a Fleetwood Mac al año siguiente.

“Y si sigues adelante…”, escribió Nicks en su perfil.

Media hora después, Buckingham respondió con una línea que completa el verso: “Te encontraré allí”.

La interacción fue suficiente para desatar una ola de especulaciones sobre un posible reencuentro, no solo entre ambos artistas, sino también respecto a la banda que definió una era del rock setentero.

El día anterior, Mick Fleetwood –baterista y cofundador del grupo– también había publicado en Instagram un video escuchando la misma canción. “Está todo en la canción… está en la música que sonó durante tantos años. Magia entonces, magia ahora. Qué emoción”, dijo en el video.

Hasta ahora, ni Nicks ni Buckingham han confirmado si este intercambio en redes sociales son una insinuación concreta o simplemente una coincidencia emocional.

Fleetwood Mac, formada originalmente en 1967, alcanzó su mayor popularidad con la llegada de Nicks, Buckingham, Mick Fleetwood y Christine McVie, quien falleció en 2022.

La historia de Nicks y Buckingham está marcada por una intensa relación personal y artística, con múltiples rupturas y reconciliaciones.

En una entrevista de 2023 con Vulture, Nicks señaló que una nueva gira de Fleetwood Mac parecía improbable tras la muerte de McVie.

“Cuando Christine murió, sentí que no podíamos reemplazarla”, declaró. “Supe que no podíamos seguir adelante con esto. No había razón”.

Actualmente, Stevie Nicks se encuentra de gira y anunció que está trabajando en un nuevo álbum como solista.