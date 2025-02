“Viva el vallenato”: La curiosa versión de “We Will Rock You” que Carlos Vives interpretó en Viña 2025

El colombiano realizó un homenaje a los ingleses en medio de su presentación en la Quinta Vergara, sorprendiendo al público con cantos que también celebraron a Chile.

Tras recibir la Gaviota de Plata, y un inesperado regalo por parte del ex-capitán de la Selección Chilena Claudio Bravo, Carlos Vives sorprendió al público de la Viña 2025 e hizo cantar a la Quinta Vergara con un particular homenaje a una de las bandas de rock más largas de la historia.

“No sé mucho de rock en inglés, pero esto es un homenaje a una banda que tocó en el Estadio de Wembley”, afirmó el artista. Luego de que el ritmo de la batería se apoderara del escenario para revelar que estaba interpretando su propia versión del clásico We Will Rock You de Queen.

Sin embargo, en vez de cantar la clásica letra del himno rockero, Vives comenzó a recitar “Viva el Vallenato”, para después pasar a gritar “Viva Chile” y “Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le”, al ritmo de la icónica canción de la banda de Freddy Mercury.

Una interpretación que volvió a encender la chispa del público que presencia el show del colombiano, quien se espera reciba la Gaviota de Oro en tan solo unos minutos.