VAM 2026 comienza en Valparaíso: Fechas, sedes y cómo reservar entradas

El Encuentro Internacional de la Industria Musical se realizará del 7 al 10 de enero con showcases, charlas y actividades de networking en Valparaíso y Viña del Mar.

Este miércoles 7 de enero comienza en la Región de Valparaíso una nueva edición de VAM 2026, el Encuentro Internacional de la Industria Musical, instancia que se extenderá por cuatro días (7 al 10 de enero) con actividades orientadas tanto a público general como a profesionales del sector.

Según la organización, la programación incluye showcases musicales y audiovisuales, paneles, charlas, ruedas de negocios y espacios de networking, con participación de agentes vinculados a la música desde Chile y otros países.

Sedes: Dónde se realizarán las actividades

De acuerdo con la información publicada por VAM, las actividades se repartirán entre distintas comunas y recintos de la región:

Conferencia (charlas y paneles): Palacio Rioja (Viña del Mar) y Duoc UC – Edificio Cousiño (Valparaíso).

Showcases: Programados en el Teatro Duoc UC – Edificio Cousiño.

Festival: Con fechas en Club Segundo Piso, Trotamundos Valparaíso y el Teatro Municipal de Quilpué.

Programación: Showcases y festival

La organización detalla que los showcases se desarrollarán entre el 7 y el 10 de enero en el Teatro Duoc UC (Edificio Cousiño), e incluyen también una competencia audiovisual (videoclips) en cada jornada.

En paralelo, el festival contempla presentaciones en distintos escenarios, con fechas anunciadas entre el 8 y el 10 de enero, combinando artistas chilenos e invitados internacionales.

Acceso: entradas liberadas y eventos con venta

VAM informa que gran parte de la programación cuenta con entrada gratuita, pero con reserva previa a través de PortalTickets/PortalDisc.

En el mismo sistema aparecen también eventos con venta de entradas, dependiendo del recinto y la jornada.

Además de las actividades del 7 al 10 de enero, VAM mantiene programado un concierto de cierre para el 16 de enero en el Teatro Municipal de Viña del Mar, con Diego Lorenzini y artistas invitadas, ademas de acceso liberado mediante reserva.