“Va a ser un éxito total”: Prime Video entrega detalles de la nueva serie de La Casa de los Espíritus

Este jueves, en el evento de industria Unlock CCXP, la conferencia de negocios de la CCXP25 que se está llevando a cabo en São Paulo, Brasil, la ejecutiva chilena Javiera Balmaceda, hermana mayor de Pedro Pascal y actual jefa de los Originales Internacionales de Amazon MGM Studios para Latinoamérica, Canadá y Australia, encabezó un panel exclusivo sobre la estrategia de contenidos locales de Prime Video, centrado en cómo escalar narrativas brasileñas del ámbito nacional al escenario global.

Una de las grandes apuestas de Prime Video en Latinoamérica es su nueva serie original basada en La Casa de los Espíritus, la célebre novela de la escritora chilena Isabel Allende.

Esta obra, que conformó el debut literario de Allende y fue publicada en 1982, narra la épica historia de la familia Trueba y se entrelaza con amores secretos y una revolución sangrienta. Asimismo, abarca un siglo de cambios sociales tumultuosos y culmina en una crisis que enfrenta al patriarca y a su nieta en direcciones opuestas.

Durante la sesión, Balmaceda, quien a través de su rol protagónico al interior de la compañía de streaming ha logrado impulsar títulos como Argentina, 1985 y la trilogía chilena Sayen, profundizó en la apuesta de Amazon por producciones originales de la región.

Una vez terminada dicha conferencia, habló en exclusiva a CNN Chile sobre la serie de ocho capítulos que se estrenará en la plataforma durante 2026.

“Yo creo que va a ser un éxito total, por el cuidado y el trabajo que hemos hecho con La Casa de los Espíritus”, detalló.

La ejecutiva de Prime Video agregó que “lo que queríamos hacer es tomar esa intención del libro de Isabel Allende. Con esa sanación de traumas generacionales. Pero que es una historia también totalmente latinoamericana”.

La producción contará con un elenco internacional destacado, incluyendo a Alfonso Herrera (Rebelde, Sense8, Ozark), Dolores Fonzi (Blondi, Somos Belén), Nicole Wallace (Skam, Culpa Mía), Juan Pablo Raba (Los caballeros las prefieren brutas, Narcos) y Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos, Isla Brava), entre otros actores que serán anunciados próximamente.

Se filmó íntegramente en Chile y en idioma español, destacando la colaboración con Fabula, la productora chilena ganadora del Oscar, y FilmNation, reconocida por trabajos premiados como Promising Young Woman.