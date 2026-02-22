“Ustedes hoy son mi país”: Gloria Estefan emociona en Viña 2026 con “Cuba Libre”, subiendo a José Antonio Neme al escenario

En medio de su show en la Quinta Vergara y tras recibir la Gaviota de Plata, la artista cubanoamericana dedicó la canción a la isla en el contexto del bloqueo estadounidense, e invitó al animador José Antonio Neme a bailar sobre el escenario.

En una de las noches más emotivas de la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026, Gloria Estefan utilizó su espacio sobre el escenario de la Quinta Vergara para enviar un mensaje a su Cuba natal.

Minutos después de recibir la Gaviota de Plata, la intérprete introdujo “Cuba Libre”, en referencia al difícil momento que enfrenta la isla por los bloqueos de Estados Unidos.

Luego de esto, conmovió al público con la declaración: “Ustedes hoy son mi país y le dedico esto a ustedes”, dijo.

José Antonio Neme se sumó a la fiesta

El momento más viral de la noche llegó cuando Estefan invitó al animador de Mega, José Antonio Neme, a subir al escenario.

El periodista bailó animadamente toda la canción, generando una ola de reacciones en redes sociales. Míralas acá:

Hay que ser realistas, todos seríamos Neme en una fiesta con Gloria Stefan #Viña2026 pic.twitter.com/S5aJ8S2Bax — Jose Miguel 🏳️‍🌈🇨🇱🇺🇸 (@cortespinto95) February 23, 2026