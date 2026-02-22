Cultura Viña 2026

“Ustedes hoy son mi país”: Gloria Estefan emociona en Viña 2026 con “Cuba Libre”, subiendo a José Antonio Neme al escenario

Por CNN Chile

22.02.2026 / 23:44

{alt}

En medio de su show en la Quinta Vergara y tras recibir la Gaviota de Plata, la artista cubanoamericana dedicó la canción a la isla en el contexto del bloqueo estadounidense, e invitó al animador José Antonio Neme a bailar sobre el escenario.

En una de las noches más emotivas de la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026, Gloria Estefan utilizó su espacio sobre el escenario de la Quinta Vergara para enviar un mensaje a su Cuba natal.

Minutos después de recibir la Gaviota de Plata, la intérprete introdujo “Cuba Libre”, en referencia al difícil momento que enfrenta la isla por los bloqueos de Estados Unidos.

Luego de esto, conmovió al público con la declaración: “Ustedes hoy son mi país y le dedico esto a ustedes”, dijo.

José Antonio Neme se sumó a la fiesta

El momento más viral de la noche llegó cuando Estefan invitó al animador de Mega, José Antonio Neme, a subir al escenario.

El periodista bailó animadamente toda la canción, generando una ola de reacciones en redes sociales. Míralas acá:

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Cultura Matteo Bocelli asistió a misa en Viña del Mar antes de su show en el festival: "El Señor viene antes que cualquier cosa"
"Fome y más de lo mismo": Kramer no logra conquitar al público de redes sociales con su rutina en Viña 2026
Carolina Arregui lidera emotivo homenaje a Tito Noguera en la primera noche del Festival de Viña 2026
El mensaje a José Antonio Kast durante la rutina de Bombo Fica en el Festival de Comedia
"Ustedes hoy son mi país": Gloria Estefan emociona en Viña 2026 con "Cuba Libre", subiendo a José Antonio Neme al escenario
Un monstruo rendido le brinda a Gloria Estefan las gaviotas de plata y oro en Viña 2026