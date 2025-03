Una noche con Alanis Morissette en Lollapalooza Chile: El poder de la música que trasciende el tiempo

La legendaria artista del rock alternativo volvió a los escenarios chilenos, entregando una presentación que combinó la potencia de su voz intacta con la emotividad de temas que marcaron a toda una generación, demostrando que su música sigue vigente y resonando en el corazón de sus seguidores.

La espera de 26 años culminó con la reaparición de Alanis Morissette en Chile, presentándose en el escenario Banco de Chile del Lollapalooza 2025. La artista canadiense, ícono del rock alternativo de los años 90, ofreció una actuación que resonó con fuerza entre sus seguidores.

Jagged Little Pill es uno de esos extraños avistamientos musicales que trascienden el espacio y el tiempo. No fue por menos que alzó a la fama internacional a su autora en una época en la que no existían los hits virales ni las redes sociales. Con una guitarra, una pluma y la ayuda de un solo productor, Alanis Morissette le entregó a la juventud canadiense de una idola digna de comparar a la que, dos décadas antes, habían visto sus padres en Joni Mitchell.

El espectáculo comenzó con la proyección de videos que recorrieron su trayectoria musical, preparando al público para una noche memorable. Ataviada en tonos rosa, Alanis inició su presentación con “Hand in My Pocket”, acompañada de su característica armónica, desatando la euforia de los asistentes. 

Las pantallas del escenario alternaron imágenes de la cantante, proyecciones de lunas llenas y mensajes de empoderamiento femenino, destacando frases como “Why are we afraid of the divine feminine? She takes care of everybody.” Uno de los momentos más emotivos fue el coro final de “Forgive Me Love”, interpretado completamente a capela, evidenciando la impecable calidad vocal de Morissette.

Las canciones de su emblemático álbum “Jagged Little Pill” fueron las más ovacionadas, incluyendo “Ironic”, “You Learn” y el poderoso himno “You Oughta Know”. La voz mezzosoprano de Alanis se mantuvo intacta, demostrando que el tiempo no ha mermado su talento ni su capacidad para conectar con el público.

La presentación de Alanis Morissette en Lollapalooza Chile 2025 no solo fue un viaje nostálgico para quienes la siguieron desde sus inicios, sino también una muestra de su vigencia y relevancia en la escena musical actual.

