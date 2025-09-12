Cultura música

Twenty One Pilots lanza su nuevo disco Breach, cierre de su saga iniciada con Blurryface

Por CNN Chile

12.09.2025 / 16:34

El disco incluye 13 canciones, entre ellas Drum Show y The Contract, sencillo nominado a los MTV Video Music Awards 2025.

Twenty One Pilots estrenó este viernes Breach, su esperado nuevo disco bajo el sello Atlantic Records.

Llega como el octavo proyecto de estudio de la banda estadounidense formada por Tyler Joseph (voz, composición) y Joshua Dun (batería). Se originaron en Columbus, Ohio, en 2009.

El dúo alcanzó popularidad con Blurryface, álbum que incluyó éxitos como Stressed Out, Ride y Heathens, y que les permitió entrar en el circuito global de música alternativa.

Es su octavo álbum de estudio, sucesor de Clancy (2024), y representa la conclusión de una línea conceptual que comenzó con Blurryface (2015), continuó con Trench (2018) y Scaled and Icy (2021).

Breach, por su parte, reúne 13 canciones; entre ellas, los sencillos ya conocidos Drum Show y The Contract.

Este último alcanzó el número uno en radios alternativas y obtuvo una nominación como Mejor Canción de Rock en los MTV Video Music Awards 2025.

El álbum fue anunciado el 21 de mayo de 2025, tras pistas crípticas en redes sociales y durante los shows finales de The Clancy World Tour.

Además, está programada la gira denominada The Clancy Tour: Breach, con fechas en Norteamérica a partir de este septiembre.

Lista de canciones de Breach

1. City Walls
2. RAWFEAR
3. Drum Show
4. Garbage
5. The Contract
6. Downstairs
7. Robot Voices
8. Center Mass
9. Cottonwood
10. One Way
11. Days Lie Dormant
12. Tally
13. Intentions

