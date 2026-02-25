Cultura Festival 2026

“Tu humor era fome y punto”: Chilenos recuerdan a George Harris en plena rutina de Esteban Düch en Viña 2026

Por CNN Chile

25.02.2026 / 00:41

El destacado artista comenzó su show con humildad y chistes rápidos que conquistaron al Monstruo.

El venezolano Esteban Düch fue el humorista encargado de la tercera noche del Festival de Viña del Mar.

De hecho, rápidamente los cibernautas recordaron el fracasado paso de George Harris por Viña del Mar en la edición 2025, cuando acusó xenofobia por parte de los chilenos.

“Sin ser extraordinario, hace reír bastante. Te das cuenta George Harris, no era xenofobia. Tu humor era fome y punto”, fue uno de los comentarios de los usuarios en X.

 

