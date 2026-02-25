“Tu humor era fome y punto”: Chilenos recuerdan a George Harris en plena rutina de Esteban Düch en Viña 2026

Por CNN Chile 25.02.2026 / 00:41

El destacado artista comenzó su show con humildad y chistes rápidos que conquistaron al Monstruo.

El venezolano Esteban Düch fue el humorista encargado de la tercera noche del Festival de Viña del Mar.

De hecho, rápidamente los cibernautas recordaron el fracasado paso de George Harris por Viña del Mar en la edición 2025, cuando acusó xenofobia por parte de los chilenos.

“Sin ser extraordinario, hace reír bastante. Te das cuenta George Harris, no era xenofobia. Tu humor era fome y punto”, fue uno de los comentarios de los usuarios en X.

Sin ser extraordinario, hace reír bastante. Te das cuenta George Harris, no era xenofobia. Tu humor era fome y punto #Viña2026 — Oscar Godoy Miranda (@oscargodoym) February 25, 2026

George Harris lo pierde todo.. Esteban Dutch lento pero seguro #viña2026 — Eduardo Erquiaga (@eduerquiaga) February 25, 2026

simpático pero no chistoso. igual indudablemente mejor que george harris #Viña2026 pic.twitter.com/mMJuKNTP62 — （._.） (@ohdahja) February 25, 2026

George Harris y Vasco Moulian viendo que Esteban Düch está triunfando en viña #Viña2026 pic.twitter.com/2riKolw7l0 — Vanessa 🧉 (@vanfari) February 25, 2026

Con esto se demuestra que George Harris solo era un fome culiao #Viña2026 — Karlaわ゙. || -` ln¹ ´- (@h0biiiyahhh) February 25, 2026

Hay que aceptar que igual es mejor que George Harris XD #viña2026 — ✧ (@shewasanidiot) February 25, 2026

El CTM de George Harris viendo la rutina de Esteban Düch pic.twitter.com/2lnU6NNMu8 — Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce) February 25, 2026