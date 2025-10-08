Trump tilda de “absolutamente ridículo” que Bad Bunny encabece el show de medio tiempo del Super Bowl

La crítica surge en medio de un momento de consagración para el puertorriqueño, recientemente nombrado por Billboard como el artista latino más importante del siglo XXI.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la NFL por elegir a la estrella puertorriqueña Bad Bunny como artista principal en el show del medio tiempo del Super Bowl, una decisión que tildó de “absolutamente ridícula”.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, indicó el presidente durante su intervención en el programa “Greg Kelly Reports” que se emitió anoche en Newsmax.

El mandatario republicano expresó su desacuerdo con algunas de las normas técnicas de la NFL y agregó que le gustaría que cambiar algunas, como la patada inicial (kickoff, en inglés) que se realiza para dar comienzo al juego.

“Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano”, aseveró.

La elección de Bad Bunny para presentarse como artista principal en el Super Bowl del próximo 7 de febrero en Santa Clara, en el estado de California, ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas, que reprochan que su música sea en español.

Poco después de que la NFL anunciara al puertorriqueño para su mayor evento, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, advirtió que el Gobierno de Estados Unidos desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras se desarrolla el espectáculo.

Sin embargo, la Casa Blanca precisó días después que no había planes de redadas migratorias en el Super Bowl de Bad Bunny por el momento.

El pasado sábado, el músico respondió a las críticas que ha generado su presencia en uno de los espectáculos más populares y televisados del mundo en su monólogo como artista invitado en el programa Saturday Night Live (SNL), en el que habló mayoritariamente en inglés.

“Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)”, sentenció el artista, quien además protagonizó varias escenas cómicas, como una adaptación de la famosa serie infantil mexicana “El Chavo del Ocho”.

La revista Billboard lo nombra el máximo artista latino del siglo XXI

El artista puertorriqueño Bad Bunny fue elegido por la revista especializada en música Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, según publicó el medio este martes en su página web.

Según explicó Billboard, este ránking se basa en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.

“Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global”, resaltó en su publicación Billboard sobre Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny.

“Benito ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo”, añadió la revista.

Billboard destacó el logro de Bad Bunny, pues el convertirse en el máximo artista latino del siglo XXI, es aún más impresionante porque no apareció en los ránkings de la revista sino hasta 2016.

El primer tema que se incluyó en las clasificaciones de Billboard fue en el año 2018.

Desde entonces, ha logrado 14 temas número 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums.

Además, ostenta un récord de 89 canciones que han llegado a los primeros 10 en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel, con 39 cada uno, desde que la lista comenzó a elaborarse en 1986.

“A lo largo de su carrera, ha demostrado un control incomparable sobre su trayectoria artística, mezclando sin esfuerzo su producción con las historias que quiere contar”, abundó Billboard sobre el llamado “conejo malo”.

Bad Bunny fue también el máximo artista de todos los géneros de Billboard en 2022 y el latino más destacado por quinto año consecutivo, desde 2020 hasta 2024.

Igualmente, con su disco ‘YHLQMDLG’ (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) logró la marca del álbum de mayor duración como número 1 en la lista de Top Latin Albums, con 70 semanas entre los años 2021 y 2022.

Estos logros, además de su histórica residencia “No Me Quiero Ir De Aquí”, de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, del 14 de julio al 20 de septiembre, lo llevó a ser escogido para encabezar el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Ese logro, para Billboard, “es un reflejo más de su inmenso poder de estrella, su profunda conexión con su herencia y su gran vínculo con el público familiarizado con la música latina y, en parte, gracias a su talento, con aquellos recién descubriéndola”.

La lista de los principales diez artistas latinos la completan en orden Romeo Santos, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna.