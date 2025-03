El fenómeno viral de TRÍADA: Cómo tres jóvenes argentinas revitalizan el folclore latinoamericano para la generación Z

En 2023, Diamela Spina (19), Aylén Reynoso (19) y Julia Percowicz (19) tuvieron la idea de subir videos a sus redes sociales reinterpretando clásicos regionales en versión bossa nova. Antes de que pudieran pestañear, lo que comenzó como un pasatiempo después del colegio, terminó haciéndolas virales y atrayendo la atención de artistas como Natalia Lafourcade. Hoy, en entrevista con CNN Chile, las argentinas abordaron el éxito en redes consolidar una identidad sonora difícil de encontrar entre las nuevas generaciones, y que las tiene a días de debutar con su primer EP.

¿Qué impulsa a tres jóvenes argentinas de 19 años a interesarse por tocar bossa nova y folclore en plena era del mainstream? Una misión clara: reivindicar los sonidos tradicionales latinoamericanos y darles un aire fresco para lograr que abarquen un público más amplio.

Y hasta ahora, Diamela Spina (percusión, voces), Aylén Reynoso (guitarra) y Julia Percowicz (voces) lo han logrado con creces. Empezaron grabándose armonizando sus propias versiones de éxitos regionales en 2023 y antes de que pudieran sopesar la viralización de sus videos, tenían a Natalia Lafourcade reaccionando al cover que hicieron de su canción Soledad y el Mar.

2025, en tanto, representa la profesionalización de lo que, en un comienzo, fue un pasatiempo. Con su EP debut De Versiones y Alma próximo a estrenarse el 21 de marzo, TRÍADA se posiciona como un grupo con una identidad única.

En conversación con CNN Chile, las argentinas abordaron su irrupción en la escena musical y su meteórico ascenso en redes sociales.

La nueva generación del folclore y bossa nova

Los comienzos de TRÍADA se remontan al año 2019, cuando sus tres integrantes coincidieron un colegio especializado en artes escénicas de Buenos Aires.

La banda que hoy las une casi como hermanas y cuyo nombre hace referencia al término musical que designa a tres notas que forman un solo acorde, sin embargo, se consolidó dos años más tarde, cuando descubrieron que compartían una conexión especial a través de los estilos que escuchaban.

“Parte de habernos hecho tan amigas fue darnos cuenta de que compartíamos mucho la música y que conectábamos mucho por ahí”, recuerda Julia.

En sus inicios, experimentaron con distintos géneros, desde el rock progresivo hasta el post-punk, pero pronto se inclinaron por la acústica de sonidos que las inspiraban mucho más.

Como una forma de diversión, empezaron a grabarse interpretando diversos títulos del cancionero regional y posteriormente compartiéndolos en sus redes sociales.

Su éxito más viralizado en TikTok, O Pato, del compositor brasileño João Gilberto, a la fecha a suma casi un millón de reproducciones.

“Yo creo que a la gente le gusta escuchar algo que sea orgánico, que genere intimidad. Eso es lo que tratamos de hacer; transmitir la conexión entre nosotras”, explica Diamela.

Julia coincide, y recalca que eso es lo que buscan hacerle llegar al público: “Siempre queremos transmitir lo más genuino. Tratamos de sostener una imagen que siempre refleje lo que nosotras somos. Nuestra amistad, nuestra intimidad, nuestra confianza”, enfatiza.

La expansión su presencia en redes sociales, en tanto, no deja de sorprenderlas. Sin estrategias predefinidas, su popularidad explotó de manera orgánica y rápida.

Hoy cuentan con más de 150 mil seguidores en Instagram y casi 100 mil en TikTok.

“Hubo un momento en el que subimos 90.000 seguidores en un mes. No podíamos procesar el número anterior cuando ahora ya era más grande. Todo muy loco”, relata Julia con una sonrisa.

Parte del reconocimiento también ha venido de artistas consolidados. Natalia Lafourcade, La Lá y Luna Monti, voces originales tras algunas de sus reversiones, se han hecho presentes en sus publicaciones de Instagram.

“Cada vez que nos comentan los autores de los covers que publicamos es una locura. No solo porque lo vieron, sino porque se tomaron el tiempo de apreciarlo. Es hermoso”, agrega Percowicz.

La expansión de la cultura latinoamericana

El futuro de TRÍADA se perfila hacia la búsqueda del alcance internacional.

Hoy, las chicas trabajan en el que será el primer disco de su carrera y al mismo tiempo, se preparan para el próximo lanzamiento de su primer EP, De Versiones y Alma, fijado para el próximo 21 de marzo.

Adelantaron a CNN Chile que, en esta nueva etapa, si bien habrá una “evolución del sonido” que las caracteriza, no las hará perder su esencia.

“De escucharnos todo el tiempo con el audio del celular en los reels a escuchar un tema producido y que tiene más instrumentos. Mantuvimos el acústico y el sonido de TRÍADA, pero agregándole otros elementos”, sostiene Diamela.

El trío también sueña con colaborar con artistas como Esperanza Spalding y Jorge Drexler. Ya se fijaron como meta la proyección hacia un público más allá de Argentina, e incluso Sudamérica, y esperan que su música contribuya a visibilizar la cultura regional en el mercado global.

“A mí también me interesa poder representar a las mujeres haciendo música. Que tengamos nuestro lugar no solo como mujeres, sino como latinoamericanas y haciendo folclore. Nosotras tenemos la suerte de que llegamos mucho al público de Estados Unidos y me parece increíble darles a conocer géneros latinoamericanos y que les gusten”, reflexiona Julia.

Las entusiasma la idea de una gira próxima, y Chile podría estar en su radar: “Nos encantaría ir a todos lados”, aseguran.