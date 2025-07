Toto regresa a Chile para dar concierto en el Claro Arena: Revisa precios de las entradas y cuándo comprar

La banda se presentará en Chile el próximo 11 de diciembre.

La legendaria banda Toto regresará a Chile para dar un concierto el próximo 11 de diciembre en el Arena Claro.

Los estadounidenses vuelven al país y prometen una noche inolvidable para fanáticos y fanáticas de todas las generaciones, recordando grandes temas de la década de los 80′, como Africa, Rossana y Hold The Line.

Las melodías de I’ll be Over You, Hydra, Dave’s Gone Skiing o Falling in Between se convirtieron en himnos que traspasaron generaciones y que hasta la actualidad son parte importante de las programaciones de radios y listas de reproducción a nivel mundial.

Toto estará acompañado por del cantante y compositor Christopher Cross, quien será el invitado especial de la velada musical.

¡TOTO en Chile! 🇨🇱 ⚔️ Una de las bandas más legendarias de todos los tiempos y que marcó la historia del rock aterriza este 11 de diciembre en Claro Arena 📍 Special guest: @itsmrcross ⚡️ pic.twitter.com/OiKidNbY4Z — Lotus (@lotusmusica) July 1, 2025

¿Cuándo y dónde comprar entradas para el concierto de Toto en Chile?

Los tickets se venderán a través del sistema Puntoticket.

La preventa exclusiva Scotiabank será este jueves 3 de julio a partir de las 15:00 horas. Habrá 20% de descuento pagando con tarjetas visa Scotiabank y hasta agotar el stock de descuentos de 5 mil entradas.

Se permitirá un máximo de cuatro entradas por usuario.

La venta general para Toto en Chile será el viernes 4 de julio desde las 15:00 horas.

Los valores generales parten en $57.500 y llegan hasta $241.500.

Precios de las entradas para Toto en Chile