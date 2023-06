(CNN) – Tom Holland aprendió el valor de priorizar su salud mental después de producir y protagonizar su próxima miniserie de AppleTV+ The Crowded Room.

Eso es parte de lo que ha llevado a la estrella de Spider-Man a tomarse un descanso de la actuación para simplemente ser un “tipo normal de Kingston y simplemente relajarse”, dijo al medio de comunicación Extra en una entrevista publicada este martes.

Con un tema pesado relacionado con la salud mental, hacer The Crowded Room fue “un momento difícil”, señaló Holland, porque estaba “explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado”.

Inspirada en la novela de 1981 de Daniel Keyes The Minds of Billy Milligan, la miniserie sigue el arresto de un joven por un crimen impactante y el “investigador poco probable” que resuelve el misterio detrás de él, según una sinopsis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tom Holland (@tomholland2013)

Y aunque Holland afirmó que “realmente disfrutó” hacer la serie, agregó que, en última instancia, “la serie me rompió“.

“Llegó un momento en el que pensé que necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue este espectáculo”, dijo.

Gracias a sus amigos, familiares, compañeros de reparto y un psicólogo en el set, Holland sostuvo que se sintió apoyado durante todo el proceso. Incluso dijo que la experiencia lo cambió para mejor, y que siente que ha “crecido” mucho.

Holland también le dijo a EW en mayo que su experiencia en el set lo llevó a tomar la decisión de tomar un descanso del alcohol.

En su descanso de la actuación, Holland le dijo a Extra esta semana que ha estado pasando su tiempo viajando, viendo a su familia y amigos y jugando al golf. Incluso ha invertido tiempo en “comprar plantas y hacer todo lo posible para mantenerlas vivas“.

The Crowded Room estará disponible en AppleTV+ este 9 de junio.

Mira el tráiler de The Crowded Room