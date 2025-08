Keke Palmer se emociona al hablar del legado de Eddie Murphy en comedia: “Él definió el estándar” en Hollywood

En conferencia de prensa, Eddie Murphy, Keke Palmer y Pete Davidson hablaron sobre su experiencia en The Pickup, una comedia de acción con humor clásico, personajes con capas y un proceso de rodaje marcado por la improvisación y la química en el set.

Prime Video estrena este 6 de agosto The Pickup (El último encargo), una comedia de acción protagonizada por Eddie Murphy, Keke Palmer y Pete Davidson, bajo la dirección de Tim Story (Ride Along).

La cinta mezcla humor clásico, situaciones absurdas y escenas de alto riesgo, todo enmarcado en el caos que se desata cuando un retiro de dinero aparentemente rutinario sale completamente mal.

Durante una conferencia de prensa a la que tuvo acceso un grupo selecto de medios de comunicación —entre ellos, CNN Chile—, los protagonistas y el director compartieron detalles sobre el rodaje, revelaron momentos personales detrás de cámaras y abordaron el valor de la improvisación como herramienta clave para dar vida a sus personajes.

Una comedia marcada por la nostalgia

Pete Davidson, conocido por su humor irreverente y su participación en Saturday Night Live (SNL), describió la película como un regreso al estilo de las comedias de principios de los 2000.

“Creo que es una de esas comedias de acción a la antigua, de las divertidas, rápidas. No hay momentos aburridos. La historia arranca desde el primer segundo y no para. Es una hora y 40 minutos de pura diversión”, afirmó.

El director, Tim Story, coincidió con esa visión y confesó que trabajar con Murphy era un sueño cumplido.

“Fue como un sueño hecho realidad. Quiero decir, toda mi carrera ha sido un poco tratar de alcanzar a Eddie Murphy y hacer una película con él”, dijo.

“Y cuando lo logras, y además lo ves con Pete, y luego se suma Keke… era un saco de riquezas que no paraba de aparecer”.

Keke Palmer: “Eddie es, literalmente, quien definió el estándar a seguir”

Uno de los momentos más comentados de la conferencia fue el cruce entre Palmer y Murphy. Para la actriz, conocida por su versatilidad y humor, trabajar con él fue un privilegio: “Estaba feliz porque le pregunté cuál era su película favorita, y era la misma que la mía: El profesor chiflado. Esos personajes eran tan reales que de niña me preguntaba si esa mamá no era una persona real”.

Palmer describió el proceso como una clase magistral de comedia: “Trabajar en The Pickup me preparó para uno de esos días porque vi una clase magistral de alguien interpretando la verdad todo el tiempo. Cada improvisación, cada broma… Eddie siempre sabía cómo sumarle justo lo necesario”.

Al escuchar estos elogios, Murphy se mostró agradecido y reconoció el talento de Palmer.

“No sabía todo lo que hacía Keke. La vi en esa serie, Pimp, y dije: ‘Esa es la chica de Pimp. Es buena actriz’. Después me enteré de que animaba un concurso, la vi y era otra persona totalmente diferente. Fuera de cámara, no se parece a nada de lo que hace en pantalla. Canta, actúa… Yo era así a su edad”, comentó.

Palmer no pudo ocultar su emoción: “Estoy que me pongo a llorar, siendo honesta. No hay nada mejor. Eddie es, literalmente, quien definió el estándar. Crecí viendo sus películas. Ha hecho cosas que no se volverán a hacer, y aún así se mantiene reservado, con su familia, con sus hijos”.

Improvisación, libertad creativa y personajes con capas

Uno de los aspectos que más destacaron los actores fue la libertad que tuvieron para improvisar durante el rodaje. “Decíamos cosas al azar todo el tiempo. Algunas están en la película, otras no. Tim confiaba mucho en nosotros. Hacíamos una toma con el guion y luego nos dejaba jugar. Creo que algunos de los mejores momentos salieron de eso”, contó Davidson.

Tim Story explicó que esa flexibilidad fue fundamental, pero que siempre se mantuvieron atentos a una regla básica: si hacía reír al público, quedaba. “Si funciona y el público se ríe, lo dejamos. Si no, lo sacamos. Eso es lo divertido. A medida que cortas lo que sobra, te quedas con lo que realmente hace que la película funcione”.

Palmer también habló sobre su personaje, Zoe, una figura compleja que escapa del típico rol de villana.

“Quería interpretar a quien yo sentía que era este personaje, con honestidad. Es una villana, pero tiene una razón. Para mí, es más bien una antiheroína. Tiene una especie de romance con el personaje de Pete, aunque no lo admita del todo, y busca que el personaje de Eddie crea en ella”.

¿De qué trata la trama de The Pickup?

The Pickup cuenta, además, con Eva Longoria, Marshawn Lynch e Ismael Cruz Córdova entre su elenco.

La historia se centra en Russell (Murphy) y Travis (Davidson), dos choferes de camiones blindados cuya rutina se ve interrumpida por un grupo criminal liderado por Zoe (Palmer), una estratega con planes mucho más ambiciosos que solo robar dinero.