Tras sold out, The Living Tombstone va por otro show en Chile 2025: Fecha y venta de entradas

La banda nacida en YouTube y popularizada por temas virales como "Five Nights at Freddy’s" y "My Ordinary Life" sumará una segunda función en Santiago tras agotar su primera presentación en pocos días.

El fenómeno musical nacido en internet, The Living Tombstone, suma una nueva fecha en Santiago luego de agotar en tiempo récord las entradas para su debut en el país.

El dúo liderado por Yoav Landau y Sam Haft se presentará por partida doble en el Teatro Coliseo, consolidando así su vínculo con una comunidad chilena particularmente activa en torno a su música.

Reconocidos por canciones virales como My Ordinary Life, Five Nights at Freddy’s y Drunk, The Living Tombstone ha evolucionado desde sus inicios en YouTube en 2011 hasta convertirse en un referente global de la cultura musical digital.

Su mezcla de rock alternativo, sonidos electrónicos y referencias gamer ha cosechado más de mil millones de reproducciones a nivel mundial y una influencia transversal en plataformas como TikTok, Spotify y YouTube.

Además de sus álbumes Zero_One (2020) y Rust (2025), la banda ha colaborado con videojuegos como In Sound Mind y el juego musical AudioClash: Battle of the Bands.

Su propuesta en vivo, cargada de visuales y energía, ha conectado con públicos diversos en todo el mundo, y promete repetir la experiencia con el público chileno, considerado uno de los más entusiastas de la región.

Todos los detalles del show de The Living Tombstone en Chile 2025

Fecha: Lunes 18 de agosto (tras agotar la fecha inicial del domingo 19 de agosto)

Lugar: Teatro Coliseo, Santiago

Entradas: Puntoticket