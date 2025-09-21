“The Life of a Showgirl”: El esperado nuevo álbum de Taylor Swift debutará con estreno exclusivo en cines en Chile y el mundo

Bajo el nombre The Official Release Party of a Showgirl, la experiencia incluirá el estreno mundial del videoclip de su primer sencillo, The Fate of Ophelia, además de imágenes exclusivas del detrás de cámaras y reflexiones personales de la artista sobre la inspiración detrás del disco.

La estrella del pop Taylor Swift ha vuelto a sorprender a sus fanáticos con una estrategia poco convencional para presentar su nuevo álbum.

The Life of a Showgirl, su próximo álbum de estudio, será lanzado el 3 de octubre, y llegará acompañado de una experiencia cinematográfica exclusiva que se proyectará en salas de cine de todo el mundo, incluyendo Chile.

El evento, titulado “The Official Release Party of a Showgirl”, se exhibirá entre el 3 y el 5 de octubre y ofrecerá a los asistentes un acceso sin precedentes al universo creativo de Swift.

La proyección incluirá el estreno mundial del videoclip de The Fate of Ophelia, el primer sencillo del álbum, además de secuencias del detrás de cámaras y explicaciones de la inspiración detrás del nuevo material.

“Los invito a una velada deslumbrante… ¡Solo en cines!”, escribió Swift en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).

En el mismo mensaje, anticipó que los fans también podrán disfrutar de versiones visuales con las letras de las nuevas canciones, así como contenido exclusivo sobre el proceso de producción del disco.

“Parece que es momento de colgar el atuendo del Eras Tour o ese cárdigan naranja”, bromeó la cantante, antes de confirmar que las entradas para el evento ya están a la venta. “Bailar es opcional, pero altamente recomendado”, añadió con su característico humor.

La cadena Cinemark Chile confirmó que será una de las sedes del evento, aunque aún no ha revelado detalles sobre funciones o disponibilidad de boletos.