Este domingo terminó la primera temporada de The Last of Us, dejándonos a su paso nueve impactantes episodios llenos de drama, sorpresas y, por su puesto, corredores.

En el último capítulo, titulado Look for the Light, vemos la razón por la que Ellie es la clave para la cura de la humanidad. Además, se evidencia la nueva postura de Joel respecto a Ellie, la que lo llevará a tomar una drástica decisión.

Algunas muertes marcaron este último episodio, el cual parece no haber defraudado a los espectadores y espectadoras, quienes acudieron en masa a las redes sociales para manifestar sus opiniones y compartir divertidos memes.

Yo queriendo detener a Joel para que no mate al doctor #TheLastOfUs #TheLastOfUsHbo pic.twitter.com/Ql2xsMAiOj — Levi |THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) March 13, 2023

joel en el último episodio de the last of us #TheLastOfUs pic.twitter.com/YVVXb8tmed — alejo (@alejandropgrc) March 13, 2023

Yo después de ver que el final de temporada termino con un Ok y ahora no habrá domingos de #TheLastOfUs #TheLastOfUsHbo pic.twitter.com/2uGepoAQ2t — Levi |THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) March 13, 2023

pedro pascal after traumatizing his fans in the last of us pic.twitter.com/1YFyURJN8R — grace dante (@misslefroy) March 13, 2023

Gracias por tanto, The Last Of Us es lo mejor que existe ❤️#TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/QVVHMp1TEh — 𝐒𝐏𝐈𝐃𝐄𝐘. 🕸️🕷️ (@_pablorifa) March 13, 2023

me bc we all know what’s gonna happen in season two episode one of the last of us pic.twitter.com/GNkaAurX4C — em 🌿 (@emthewilds) March 13, 2023

PEDRO PASCAL es el verdadero Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo. El mismo día de la final de la temporada de THE LAST OF US, es uno de los presentadores de los Oscars 2023.#Oscars #Oscars95 #Oscarpic.twitter.com/GVEiOojN9C — Plata (@AbelPlata) March 13, 2023

La escena de The Last of Us que todo el mundo estaba esperando, una verdadera obra de arte. pic.twitter.com/JUObzIPG97 — Indie 505 (@Indie5051) March 13, 2023

where was this scene in the last of us finale pic.twitter.com/IkYJyQ4PsV — anth (@up2anth) March 13, 2023

no pienso ver la segunda temporada de the last of us, para mi ese es el final y vivieron felices por siempre pic.twitter.com/0Pd1yBOF80 — anto (@dfnclssxesny) March 13, 2023

¿Es The Last Of Us la mejor pinches adaptación de un videojuego?

¡Es The Last Of Us la mejor pinches adaptación de un videojuego! #TheLastOfUs #TLOU #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/QwO41iCobh — Cincibuey™ Senpai   (@cincibuey) March 13, 2023

joel miller o único anti vacina que eu passo o pano #TheLastOfUs #tlou pic.twitter.com/nKTWu0f5RS — rebeca🌿 the last of us (@lwurencohan) March 13, 2023

Finished the season finale of the last of us. Everything is totally fine 😅pic.twitter.com/BHuslJdfi5 — Katie 🔮🥀🌭🙃 (@SO_I_CRAVE) March 13, 2023

como ellie le dice a joel que "el tiempo cura las heridas" y él le responde que el tiempo no fue lo que lo hizo Y LA MIRA A ELLA #thelastofus pic.twitter.com/hsIWdYpNyw — vero (@stupiddilfs) March 13, 2023

Las luciérnagas de los demás pisos escuchando los disparos de Joel que se acercaba lentamente #TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/iAVMp0r8Jn — Niquin 🌿 (@niquin91_) March 13, 2023

Joel después de jurarle a Ellie que todo lo de Las Luciérnagas es verdad:#TheLastOfUsHBO #TheLastOfUs #TLOU pic.twitter.com/UjtaItL7CZ — holamotopapi  (@HectorHuertaR) March 13, 2023

GRACIAS HBO POR ESTA GRAN SERIE Y GRACIAS NAUGTHY GOD POR HABER HECHO EL MEJOR JUEGO DE PLAYSTATION #TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/iTmezhnW3c — Marianito ( Hailee Simp ) 🇨🇦 (@Marianito0112) March 13, 2023

JOEL DON’T KILL THAT DOCTOR. JUST KNOCK HIM OUT AND TAKE ELLIE, JOEL PLEASE #TheLastOfUs pic.twitter.com/PJHy6BkWP7 — alexis ᖭ༏ᖫ (@lexciille) March 13, 2023

la relación de joel y ellie nunca va a ser la misma después de este capítulo 😭#TheLastOfUspic.twitter.com/k1uBYrAuAO — ari ⭐⭐⭐ (@hestyle91) March 13, 2023

"- Jurame que todo lo que me dijiste de las luciérnagas es verdad

– Lo juro" EN EFECTO ES CINE 🚬#TheLastOfUs pic.twitter.com/HQoxJTHO0G — •ʙᴇʟᴇɴ• (@belxauron) March 13, 2023

joel cada vez que alguien le quiera hacer daño a ellie:#TheLastOfUspic.twitter.com/OMWByR0GnB — nayals in crisis (@isxbangtan) March 13, 2023

Yo defendiendo a Joel después de todo lo que vi en este capítulo:#TheLastOfUs pic.twitter.com/i2IxfNXUNS — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

Joel salvando a ellie sin importarle matar a todos todo por que que no la separan de él#TheLastOfUs #TheLastOfUsHbo pic.twitter.com/sBhBTu2z0P — Levi |THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) March 13, 2023

the oscars the last of us pic.twitter.com/2OMkxkFOlJ — laura (@sharpcbjects) March 13, 2023

¿Qué sabemos de la segunda temporada de The Last of Us?

HBO confirmó en enero que habrá una segunda temporada de The Last of Us.

Si bien todavía no sabemos de qué tratará, tenemos una pista: antes de que la serie se estrenara, sus creadores, Craig Mazin y Neil Druckmann, dijeron que, si les concedieran una segunda temporada, planean basarla en la secuela del videojuego, The Last of Us Part II.