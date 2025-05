Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kieran Culkin y más: Este es el elenco confirmado en la nueva película de Los Juegos del Hambre

La adaptación cinematográfica de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ya tiene reparto confirmado. La historia revivirá el pasado de Haymitch Abernathy y está programada para estrenarse en noviembre de 2026. Su trama, en tanto, abordará los eventos del segundo Vasallaje de los Veinticinco, 24 años antes de Katniss Everdeen.