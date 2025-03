Vocalista de The Cult aclara por qué no salió a recibir la Gaviota de Plata en Viña 2025: “No entendí el concepto de los premios”

Por CNN Chile 04.03.2025 / 14:19 Compartir

Ian Astbury, el vocalista de The Cult, explicó que no recibió en persona la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar porque desconocía la dinámica del certamen. Además, aseguró que no tenía intención de “faltarle el respeto al festival, a los conductores o a la organización”.