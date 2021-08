La serie The Crown reveló este martes las primeras imágenes del nuevo reparto para sus últimas dos temporadas, quienes interpretarán a los personajes principales de la corona británica.

A través de sus redes sociales, la producción de Netflix mostró las primeras escenas en que Dominic West interpretará al príncipe Carlos, mientras que Elizabeth Debicki interpretará a la princesa Diana de Gales.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 17, 2021