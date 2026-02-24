The Bluff: Cuándo se estrena en Prime Video y de qué trata la película con Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban

La producción se ambienta en el Caribe del siglo XIX y sigue a una mujer con pasado ligado a la piratería que enfrenta una invasión en una isla.

Prime Video estrenará a nivel global el 25 de febrero de 2026 la película The Bluff, una cinta de acción histórica dirigida por el cineasta Frank E. Flowers y protagonizada por Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban.

En una entrevista compartida por la plataforma de streaming con CNN Chile, Flowers describe la película como un relato donde el punto de partida: “En su núcleo, The Bluff es una película de invasión de hogar”, y explica que el imaginario pirata forma parte de su historia personal al haber crecido en las Islas Caimán.

El director también señala que, en la etapa de desarrollo, trabajó junto al guionista Joe Ballarini revisando material histórico local: detalla que pasaron semanas en el Archivo Nacional de Islas Caimán siguiendo referencias vinculadas al folclore.

En esa misma línea, agregó que el guion reimagina a los piratas como una “fuerza” criminal internacional en un momento posterior a la época romantizada de la piratería, cuando “solo quedaban los más desesperados y peligrosos”.

La producción tras The Bluff

La película, en tanto, es una producción que reúne a AGBO (la compañía de Joe y Anthony Russo) y Cinestar Pictures, empresa cofundada por Zoe Saldaña. En su declaración, el director Frank E. Flowers señala que Saldaña y su equipo participaron en el desarrollo del proyecto y que, más adelante, se incorporó AGBO para ampliar la escala de la producción.

En el elenco, además de Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban, aparecen Ismael Cruz Córdova, Safia Oakley-Green, Vedanten Naidoo y Temuera Morrison, según la información entregada por la producción.

Flowers indica que Chopra Jonas participó como actriz y también como productora, y que viajó a su “tierra natal” para familiarizarse con lugares y prácticas culturales vinculadas al período que retrata la película.