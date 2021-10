Este martes pudimos conocer el primer adelanto para House of the Dragon, la esperada precuela de la popular serie de HBO, Game of Thrones.

Basado en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, House of the Dragon se desencadenará 200 años antes de la caída del trono.

En esta ocasión, la historia se centrará en el apogeo de la dinastía Targaryen, quienes terminan por destruir su historia tras una guerra civil.

El elenco de la serie contará con la presencia de Matt Smith, quien interpretará al príncipe Daemon Targaryen; Emma D’Arcy, quien personificará a la princesa Rhaenyra Targaryen; Eve Best será la princesa Rhaenys Velaryonand; mientras que Olivia Cooke y Paddy Considine encarnarán a Lady Alicent Hightowerand y al rey Viserys I Targaryen.

El estreno de House of the Dragon está programado para 2022, exclusivo de HBO Max.