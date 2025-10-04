“Estoy muy cansada”: Taylor Swift confirma que no saldrá de gira con su nuevo disco The Life of a Showgirl

La cantante explicó que no planea una gira para su nuevo álbum, dado el agotamiento que conllevó llevar a cabo el Eras Tour, gira internacional con la que recorrió 21 países entre marzo de 2023 y diciembre de 2024.

Taylor Swift puso paños fríos a cualquier plan de salir nuevamente de gira.

En una reciente entrevista con BBC Radio 1, la artista dijo que no planea llevar a los escenarios su nuevo disco The Life of a Showgirl, estrenado el viernes: “Estoy muy cansada”.

El anuncio llega a menos de un año del cierre de su Eras Tour, gira con la que la estadounidense recorrió el mundo entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 y batió récords de recaudación con más de US$2.000 millones, en 149 shows por 21 países y 51 ciudades.

Logró consolidarse como el tour musical más exitoso de la historia.

Mientras los conciertos quedan en pausa, la actividad en torno al álbum no:

The Life of a Showgirl se lanzó el 3 de octubre y ya está disponible en plataformas; es el duodécimo trabajo de estudio de Swift y cuenta con la producción de Max Martin y Shellback.

¿Qué dijo Taylor Swift exactamente sobre la posibilidad de volver a salir de gira?

“Voy a ser muy honesta contigo. Me cansa un montón el solo hecho de pensar en hacerlo otra vez. Porque si lo hiciera, querría hacerlo realmente, realmente bien”, explicó al medio británico.

“Lo pasé increíble en esa gira”, señaló, respecto a su experiencia con el Eras Tour.

“Obviamente, fue el desafío más agotador que he tenido, físicamente hablando. Nunca voy a olvidar la experiencia”, añadió.

“Ahora estoy muy bien. Mis articulaciones están bien. Solo podía hacer Eras Tour cuando estaba en el Eras Tour, y fueron dos años sin otros hobbies. Y ahora volví a tener hobbies”, cerró.