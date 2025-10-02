The Life of a Showgirl: ¿A qué hora se lanza el nuevo disco de Taylor Swift en Chile y Latinoamérica?

El esperado nuevo disco de la anfitriona del "Eras Tour" incluirá 12 canciones e incluirá una colaboración con Sabrina Carpenter.

Taylor Swift volverá a irrumpir en la música con un nuevo disco este 3 de octubre.

Se trata de The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de estudio de su carrera.

El anuncio oficial llegó el pasado 13 de agosto, durante una participación de la artista en el podcast New Heights, conducido por Travis (su prometido) y Jason Kelce.

Allí mostró por primera vez el arte y la estética de la nueva era y en paralelo, compartió la información en sus redes sociales.

“Fue realmente especial. Significó muchísimo para mí tener esta experiencia creativa en la que sabíamos que teníamos que traer las mejores ideas que hayamos tenido”, expresó en aquella ocasión sobre volver a trabajar con Max Martin y Shellback, productores que definieron gran parte de su primera inmersión total en el pop con 1989, en 2014.

“También sé la presión que le pongo a este disco al decir eso, pero no me importa, porque así de mucho lo amo”.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

The Life of a Showgirl, en tanto, será uno de los discos más cortos de la carrera de Swift, con una duración total de 40 minutos y 40 segundos.

Incluirá doce canciones y una colaboración inédita con Sabrina Carpenter, voz tras hits como Espresso y Tears, y quien, además, fuera su telonera en los conciertos en Latinoamérica de su Eras Tour.

¿Qué canciones incluirá?

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin The Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

¿A qué hora se podrá escuchar The Life of a Showgirl en Latinoamérica?

Sobre la base de la hora oficial de estreno (12:00 a.m. ET del 3 de octubre), estos son los horarios locales:

2 de octubre

México (Tijuana) — 9:00 p.m.

México (Ciudad de México) — 10:00 p.m.

Costa Rica — 10:00 p.m.

Guatemala — 10:00 p.m.

Honduras — 10:00 p.m.

El Salvador — 10:00 p.m.

Nicaragua — 10:00 p.m.

Colombia — 11:00 p.m.

Perú — 11:00 p.m.

Ecuador — 11:00 p.m.

Panamá — 11:00 p.m.

3 de octubre

Venezuela — 12:00 a.m.

Bolivia — 12:00 a.m.

Cuba — 12:00 a.m.

República Dominicana — 12:00 a.m.

Chile (Santiago) — 1:00 a.m.

Argentina — 1:00 a.m.

Uruguay — 1:00 a.m.

Paraguay — 1:00 a.m.

Brasil (São Paulo) — 1:00 a.m.

¿Dónde se podrá escuchar?

El lanzamiento será simultáneo en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

En el plano físico, se podrá adquirir a través de ediciones en formato vinilo, CD y cassette, en diversas variantes publicadas en el sitio web oficial de la cantante.

Siguiendo la línea que ha definido sus lanzamientos anteriores, se espera que Swift complemente el estreno con videos acompañados de las letras de cada canción en su cuenta oficial de YouTube.