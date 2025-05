Taylor Swift ya no deberá declarar en juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

El equipo legal del actor y productor desistió de la citación a la artista, en medio de una compleja disputa judicial programada para ir a juicio en 2026.

El equipo legal de Justin Baldoni decidió retirar la citación judicial que había sido emitida a la cantante Taylor Swift en el contexto de la disputa legal que enfrenta con la actriz Blake Lively.

Así lo confirmó este jueves un portavoz de Lively, quien calificó la medida como un paso positivo y reiteró su apoyo a Swift.

“Nos complace que hayan retirado estas citaciones hostigadoras dirigidas a Taylor Swift y a su firma de abogados”, señaló, a través de un comunicado, el representante de Lively a a PEOPLE.

Además, subrayó que continuarán “defendiendo a cualquier tercero que sea acosado o amenazado injustamente en este proceso”.

La controversia surgió a comienzos de mayo, cuando Baldoni citó a Swift en el caso que enfrenta con Lively, quien lo acusa de acoso sexual y conducta inapropiada durante el rodaje del filme It Ends With Us.

Según el equipo de Lively, el objetivo habría sido “explotar la fama de Taylor Swift para desviar la atención de las denuncias de fondo”.

Un portavoz de Swift calificó en ese momento la citación como una estrategia mediática: “Esta citación fue diseñada para atraer atención con titulares sensacionalistas en lugar de enfocarse en los hechos del caso”.

Agregó que Swift “nunca pisó el set, no participó en decisiones creativas ni vio el montaje del filme hasta semanas después de su estreno”.

El documento legal también incluía una polémica carta enviada por los abogados de Baldoni al juez, en la que se aseguraba, citando una fuente anónima, que Lively habría amenazado con divulgar mensajes privados entre ella y Swift si esta última no la respaldaba públicamente.

La defensa de Lively negó tajantemente la acusación, y el juez Lewis J. Liman ordenó eliminar esa carta del expediente judicial por considerarla “improcedente e irrelevante”.

El juicio, que abarcará tanto la demanda de Lively contra Baldoni como la contrademanda por difamación y extorsión presentada por él, está fijado para marzo de 2026.

En su acción judicial, Baldoni también involucra al esposo de Lively, Ryan Reynolds, y a su equipo de relaciones públicas.

El actor afirma que tanto Reynolds como Swift lo presionaron para aceptar un nuevo guion escrito por Lively, y menciona una supuesta reunión privada en la que ella lo habría condicionado.

Hasta el momento, ni Swift ni Baldoni han entregado declaraciones públicas tras el retiro de la citación.