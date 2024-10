Guionista de “Taxi Driver” destroza a “Joker: Folie à Deux”: “Vi 15 minutos. Fui a comprar, volví, y vi otros 10. Fue suficiente”

Por CNN Chile 17.10.2024 / 10:59

Paul Schrader criticó duramente la secuela de “Joker”, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga y estrenada hace apenas algunas semanas. Pese a haberla visto parcialmente, la describió como “un musical muy malo”: “No me agrada nadie de ahí. No me gustan como actores. No me gustan como personajes”, señaló.