Cultura celebridades

Sydney Sweeney alude a la polémica por jabón hecho con su agua de baño: “Las mujeres fueron quienes más comentaron”

Por CNN Chile

21.08.2025 / 10:31

{alt}

La actriz de Euphoria y The White Lotus habló sobre la edición limitada de un jabón creado a partir del agua de su propia tina, que se agotó en segundos y ahora se revende a precios exorbitantes.

La actriz Sydney Sweeney se refirió públicamente a la controversia generada por el lanzamiento de un jabón fabricado con agua de su baño, en colaboración con la marca de cuidado masculina Dr. Squatch.

El producto, bautizado Sydney’s Bathwater Bliss y de edición limitada, salió a la venta en junio y se agotó en cuestión de segundos, según informó la empresa.

Actualmente, algunas unidades alcanzan precios de hasta US$1.500 en reventa.

En entrevista con The Wall Street Journal, Sweeney, reconocida por sus papeles en exitosas series como The White Lotus, dijo que lo que más la sorprendió fue quiénes comentaban la iniciativa.

Lee también: Sydney Sweeney lanza un jabón hecho de agua con la que se duchó y genera polémica en las redes

“Las mujeres fueron quienes más comentaron al respecto, lo cual me pareció muy interesante. A todas les encantó la idea del agua de baño de Jacob Elordi”, señaló, aludiendo a la escena viral de Saltburn en que se implicaba el consumo de agua de baño del actor.

Elordi, en tanto, es su compañero de elenco en Euphoria (HBO) y en la segunda temporada del show, sus personajes —Nate Jacobs y Cassie Howard— se enlazan en un triángulo amoroso.

La joven, de 27 años, explicó que más allá del morbo o la ironía, para ella la campaña fue un experimento sobre cómo las audiencias reaccionan a productos cargados de simbolismo y polémica.

“Es importante tener el pulso de lo que la gente dice, porque todo es una conversación con la audiencia”, aseguró.

Lee también: Hans Zimmer se suma a “Euphoria”: Compondrá la música de la tercera temporada

Lejos de ser un capricho pasajero, Sweeney defendió la movida como una decisión de marketing dentro de su creciente faceta empresarial: “Sí, pienso estratégicamente. Muy”, comentó con una sonrisa al ser consultada por si este tipo de acciones forman parte de un plan de posicionamiento más amplio.

La jugada además tuvo consecuencias mayores: poco después del lanzamiento, Unilever compró Dr. Squatch por US$1.500 millones.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Cultura The Beatles anuncian "Anthology 2025": Incluirá remasterización, libro, mini documental en Disney+ y "volumen 4" de rarezas
Sydney Sweeney alude a la polémica por jabón hecho con su agua de baño: “Las mujeres fueron quienes más comentaron”
Fidel Espinoza y salida de Esteban Valenzuela de Agricultura: “Lamento que haya sido por razones políticas y no por su gestión”
Conmebol repudia hechos de violencia en Argentina y dice que recopila antecedentes para aplicar "sanciones correspondientes"
Vecino cerró acceso a la playa La Boca y justicia lo declaró "ilegal": Acogen recurso para acceder a playa en comuna de Navidad
ANFP repudia violencia contra hinchas de U. de Chile en Argentina: Acusan una "pasividad del club organizador del encuentro"