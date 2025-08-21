Sydney Sweeney alude a la polémica por jabón hecho con su agua de baño: “Las mujeres fueron quienes más comentaron”

La actriz de Euphoria y The White Lotus habló sobre la edición limitada de un jabón creado a partir del agua de su propia tina, que se agotó en segundos y ahora se revende a precios exorbitantes.

La actriz Sydney Sweeney se refirió públicamente a la controversia generada por el lanzamiento de un jabón fabricado con agua de su baño, en colaboración con la marca de cuidado masculina Dr. Squatch.

El producto, bautizado Sydney’s Bathwater Bliss y de edición limitada, salió a la venta en junio y se agotó en cuestión de segundos, según informó la empresa.

Actualmente, algunas unidades alcanzan precios de hasta US$1.500 en reventa.

En entrevista con The Wall Street Journal, Sweeney, reconocida por sus papeles en exitosas series como The White Lotus, dijo que lo que más la sorprendió fue quiénes comentaban la iniciativa.

Lee también: Sydney Sweeney lanza un jabón hecho de agua con la que se duchó y genera polémica en las redes

“Las mujeres fueron quienes más comentaron al respecto, lo cual me pareció muy interesante. A todas les encantó la idea del agua de baño de Jacob Elordi”, señaló, aludiendo a la escena viral de Saltburn en que se implicaba el consumo de agua de baño del actor.

Elordi, en tanto, es su compañero de elenco en Euphoria (HBO) y en la segunda temporada del show, sus personajes —Nate Jacobs y Cassie Howard— se enlazan en un triángulo amoroso.

La joven, de 27 años, explicó que más allá del morbo o la ironía, para ella la campaña fue un experimento sobre cómo las audiencias reaccionan a productos cargados de simbolismo y polémica.

“Es importante tener el pulso de lo que la gente dice, porque todo es una conversación con la audiencia”, aseguró.

Lee también: Hans Zimmer se suma a “Euphoria”: Compondrá la música de la tercera temporada

Lejos de ser un capricho pasajero, Sweeney defendió la movida como una decisión de marketing dentro de su creciente faceta empresarial: “Sí, pienso estratégicamente. Muy”, comentó con una sonrisa al ser consultada por si este tipo de acciones forman parte de un plan de posicionamiento más amplio.

La jugada además tuvo consecuencias mayores: poco después del lanzamiento, Unilever compró Dr. Squatch por US$1.500 millones.